Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Şakkadanak' Necmettin'in gram altın uyarısı gündem oldu /26 Temmuz 2023 08:06

'Şakkadanak' Necmettin'in gram altın uyarısı gündem oldu

Gram, yarım, çeyrek, ons altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Altın alacaklar uygun zamanı beklerken bir yorum da Necmettin Batırel'den geldi.

SHABER3.COM

Seneler önce Ahmet Hakan'ın programına Profesör Özgür Demirtaş ile konuk olan Necmettin Batırel, "Şakkadanak dolar satarım" sözleriyle dikkat çekmişti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ekonomist Necmettin Batırel, altın piyasası hakkında bir paylaşım yaptı.

"GRAM ALTIN 1650 TL'YE DÖNEBİLİR"

Batırel altının düşebileceğini belirterek , "Altın düşüşe geçiyor. Ons 1960 dolarda tutunamazsa 1935 dolara düşecek. Gram altın 1715 liradan 1697 liraya geriledi. 1650 TL'ye dönebilir." dedi ve "Yüksek fiyattan alım yapmayın" diye uyardı.



ŞAKKADANAK DOLAR SATARIM OLAYI NEDİR?

Doların 3,50 TL'ye yükseldiği dönemde Necmettin Batırel ve Özgür Demirtaş Ahmet Hakan'ın haber programına konuk oldu. Durumu değerlendiren Necmettin Batırel, "Şimdi Merkez Bankası bu aşamada ne yapabilir? Ortada bir yangın var. Bu yangın su ile sönecek bir yangın değil" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Ne yapacak? Ben olsam ne yaparım açıkçası... 10 milyar dolar şakkadanak satarım, şaşırır millet. Hiç beklemedikleri bir hareket 'Niye satıyor, nasıl satıyor, hani rezervleri düşüktü?' falan derler. 'Demek ki rezervleri varmış' derler normal şartlarda."

Ahmet Hakan'ın "Düşer mi dolar o zaman?" sorusuna "Mutlaka düşecek" diye yanıt veren Necmettin Batırel şöyle devam etti:

"Ama herkes diyecek ki biraz yavaş düşecekler, Merkez Bankası'nın pili bitecek diye bekleyecekler. Arkadan bir 10 milyar daha satarım, 20. Yetmedi bir 10 daha satarım, biter ondan sonra da."

İfadelerine devam eden Necmettin Batırel, "Merkez Bankası böyle yaparak ne elde eder biliyor musunuz? 3,50'den dolarlarını satar mı? Satar, 3,20'ye düşünce de alır. Dünyanın parasını kazanır." dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Şakkadanak' Necmettin'in gram altın uyarısı gündem oldu Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:14:59