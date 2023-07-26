'Şakkadanak' Necmettin'in gram altın uyarısı gündem oldu









Seneler önce Ahmet Hakan'ın programına Profesör Özgür Demirtaş ile konuk olan Necmettin Batırel, "Şakkadanak dolar satarım" sözleriyle dikkat çekmişti.Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ekonomist Necmettin Batırel, altın piyasası hakkında bir paylaşım yaptı.Batırel altının düşebileceğini belirterek , "Altın düşüşe geçiyor. Ons 1960 dolarda tutunamazsa 1935 dolara düşecek. Gram altın 1715 liradan 1697 liraya geriledi. 1650 TL'ye dönebilir." dedi ve "Yüksek fiyattan alım yapmayın" diye uyardı.Doların 3,50 TL'ye yükseldiği dönemde Necmettin Batırel ve Özgür Demirtaş Ahmet Hakan'ın haber programına konuk oldu. Durumu değerlendiren Necmettin Batırel, "Şimdi Merkez Bankası bu aşamada ne yapabilir? Ortada bir yangın var. Bu yangın su ile sönecek bir yangın değil" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Ne yapacak? Ben olsam ne yaparım açıkçası... 10 milyar dolar şakkadanak satarım, şaşırır millet. Hiç beklemedikleri bir hareket 'Niye satıyor, nasıl satıyor, hani rezervleri düşüktü?' falan derler. 'Demek ki rezervleri varmış' derler normal şartlarda."Ahmet Hakan'ın "Düşer mi dolar o zaman?" sorusuna "Mutlaka düşecek" diye yanıt veren Necmettin Batırel şöyle devam etti:"Ama herkes diyecek ki biraz yavaş düşecekler, Merkez Bankası'nın pili bitecek diye bekleyecekler. Arkadan bir 10 milyar daha satarım, 20. Yetmedi bir 10 daha satarım, biter ondan sonra da."İfadelerine devam eden Necmettin Batırel, "Merkez Bankası böyle yaparak ne elde eder biliyor musunuz? 3,50'den dolarlarını satar mı? Satar, 3,20'ye düşünce de alır. Dünyanın parasını kazanır." dedi.