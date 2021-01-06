Samanyolu Haber /Gündem / Beşiktaş ve Sarıyer’de eylem yasağı /06 Ocak 2021 10:50

Beşiktaş ve Sarıyer’de eylem yasağı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklandı.

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İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrıları yapılması üzerine, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşü yasakladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır." denildi.

Valilik açıklamasında polisin "bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getireceği" belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak Melih Bulu’nun atanmasına karşı yapılan eylemlere yasak getirilmesinin ardından üniversite çevresi polis ablukası altına alındı
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