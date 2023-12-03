Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarıştığı Beşiktaş Kulübü başkanlık seçiminde, Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu.
Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde düzenlenen oy verme sürecinde, 12 bin 152 üye oy kullandı. 21 farklı sandıkta oy kullanan üyeler, Beşiktaş'ın yeni başkanını belirledi.
Hasan Arat ve Serdal Adalı arasında kıyasıya geçen mücadelede, kazanan taraf Hasan Arat oldu. 18 sandık açıldıktan sonra Serdal Adalı'ya 2333 oy fark atan Arat'ın başkanlık seçimini kazanması kesinlik kazandı.
Tüm sandıkların açılmasının ardından, 7271 oy alan Hasan Arat, Serdal Adalı'ya 2714 oy fark attı ve 2019'da göreve gelen Ahmet Nur Çebi'den sonra Beşiktaş'ın 35. başkanı seçildi.
HASAN ARAT'IN YÖNETİMİ
Hüseyin Yücel: Bahçeşehir Üni. İcra Kurulu Başkanı. Eski yöneticilerden. 42 yaşında.
Dr. M. Cüneyt Sezgin: Garanti BBVA YK üyesi. 62 yaşında
Onur Göçmez: Arkas Holding Lojistik Bşk. 46 yaşında.
Yalçın Ayaydın: İpekyol YK Bşk. 63 yaşında.
Mete Vardar: Jolly Tur YK Bşk. Eski yöneticilerden. 49 yaşında
M.Kaan Şakul: Yapı Kredi Bankası İcra Kurulu Üyesi.
Av. Altın Mimir: Hukukçu. STK üyelikleri var. 51 yaşında.
Feyyaz Uçar: Beşiktaş tarihinin en golcü ismi. 60 yaşında.
YEDEK: Prof.Dr. Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan