Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray’dan 'çalışmaya hazır olacağız' mesajı /18 Mayıs 2023 00:28

Beyaz Saray’dan 'çalışmaya hazır olacağız' mesajı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'deki seçimlerle ilgili "Bizler de kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız." şeklinde konuştu.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’ın G7 Liderler Zirvesi’ne katılmak için seyahat ettiği uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karadeniz Tahıl Koridoru girişiminin süresinin uzatılmasının iyi bir şey olduğunu söyleyen Sullivan, tahılın küresel pazarlara ulaşmasını sağlamaya yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Sullivan, diğer yandan süresi uzatılsa dahi Rusya’nın tahıl koridorunu “günlerinin sayılı olduğunu söyleyerek” rehin tutmaya devam ettiğini belirtti.

Dünyanın, tahıl koridorunun sürdürülebilir şekilde işlemesini sağlayacak istikrarı hak ettiği görüşünü paylaşan Sullivan, böylece başta fakir ülkeler olmak üzere ülkelerin gıda ihtiyacının giderilebileceğine işaret etti.

SEÇİM AÇIKLAMASI

Türkiye’deki 14 Mayıs seçimlerine ilişkin de Sullivan, Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci tura kaldığını ve kazanan kim olursa olsun, Ukrayna, Orta Doğu’daki bölgesel meseleler ve NATO’daki rolü kapsamında Türkiye ile bir dizi konuda çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Sullivan, “Türkiye’de güçlü bir demokrasi görmeye devam etmek istiyoruz. İlk turu gerçekleştirdiler, ikinci turu da yapacaklar ve bizler de kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız.” şeklinde konuştu.
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