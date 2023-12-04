Beyaz Saray: Ukrayna'yı destekleyecek paramız tükenmek üzere

Beyaz Saray Bütçe Direktörü Shalanda Young, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve diğer Kongre liderlerine mektup yazarak, ABD'nin Rusya'ya karşı savaşında Ukrayna'yı destekleyecek zaman ve parasının tükenmeye başladığını söyledi.







Reuters'ın haberine göre, gönderdiği mektupta Ukrayna'ya gönderilen yardımların durumunu ele alan Young, Ukrayna'ya finansman ve silah akışının kesilmesinin Rusya'nın 'zafer kazanma' ihtimalini artırdığını savundu. Young, "Şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum: Kongre eyleme geçmezse, yıl sonu itibarıyla Ukrayna'ya daha fazla silah ve ekipman sağlamak için kaynaklarımız tükenecek" ifadelerini kullandı.





'PARAMIZ BİTTİ, ZAMANIMIZ DA BİTMEK ÜZERE'

Young, mektubunda, "Şu anda bunu karşılayacak sihirli bir mevcut finansmanımız yok. Paramız bitti, zamanımız da bitmek üzere" dedi. Young, Ukrayna'nın ekonomisinin çökmesinin, 'savaşa devam edemeyecekleri' anlamına geldiğinin de altını çizerek Kongre'nin yardım için teklif edilen ek bütçeyi onaylamasını talep etti.







Biden yönetimi ekimde, Kongre'den çoğunluğu Ukrayna ve İsrail'e desteğin yanı sıra ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak için 105 milyar dolarlık ek fon istemişti.





RUSYA: AB'NİN UKRAYNA'YA MADDİ DESTEK SAĞLAMASI ZORLAŞIYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu. Financial Times gazetesinin, Avrupa Birliği'nde (AB) Ukrayna'ya maddi destek sağlanması konusunda anlaşmazlıklar bulunduğu yönündeki haberini değerlendiren Peskov, AB'nin Ukrayna'ya maddi destek sağlamasının zorlaştığını belirtti.





Peskov, "Ukrayna'ya boşa para vermeleri zorlaşıyor. Bize gelince, özel askeri operasyon devam edecek. Bizim ekonomi, özel askeri operasyonun koşullarına uyum sağladı" dedi.





Çin'in ABD'ye ait savaş gemisinin Güney Çin Denizi'nde kara sularını ihlal ettiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Hiçbir kışkırtıcı eylemi olumlu karşılamıyoruz. Karşılıklı saygı ve istikrarın artmasını sağlayan her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.