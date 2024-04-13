Beyaz Saray'da hareketlilik… Biden programını yarıda kesti

İsrail ve İran arasındaki gerginlik devam ederken Beyaz Saray’dan önemli bir açıklama geldi.



Açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında ulusal güvenlik ekibiyle istişarelerde bulunmak üzere programını yarıda keseceği belirtildi.



Açıklamaya göre Biden, Delaware'e yapacağı ziyaretini kısa kesti ve Washington'a dönüyor.



"SARSILMAZ DESTEK"



Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant’ın bir görüşme gerçekleştirdiği, görüşmede “Washington’ın Tel Aviv’e verdiği sarsılmaz desteğin tekrarlandığı” belirtildi.



İSRAİL’İN SALDIRISI



İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi öldü.



İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" ifadelerini kullandı.



ABD basınında yer alan haberlerde Tahran’ın Washington’a "Bize saldıran güçlere saldıracağız, bu yüzden bizimle uğraşmayın biz de sizinle uğraşmayacağız" ifadelerini kullandığı bir mesaj gönderdiği belirtildi.



İran’ın İsrail’e vereceği karşılığın her an gerçekleşmesi beklenirken Biden, dün yaptığı açıklamada Tahran’a yanıtının “Yapmayın” olduğunu söyledi.



Biden, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardımcı olacağız ve İran başarılı olamayacak” değerlendirmesini yapmıştı.