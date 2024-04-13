Yıldırım faciası: 17 kişi öldü

Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi.



Eyalet yetkililerinin açıklamasına göre, Pencap eyaletindeki şiddetli yağışlar nedeniyle 12'den fazla kişinin yaralandığı Rahim Yar Han, Bahawalpur, Bahawalnagar and Lodhran bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.



Belucistan eyaletinin farklı bölgelerinden gelen ihbarlara göre şiddetli yağış ve sel nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, 10'dan fazla kişi yaralandı.



Hayber Pahtunhva eyaletindeki yetkililer ise eyaletin kuzeybatısında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını aktardı.