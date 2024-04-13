Samanyolu Haber /Dünya / İsrail alarma geçti, onlarca uçak havalandı /13 Nisan 2024 21:05

İsrail alarma geçti, onlarca uçak havalandı

İran’ın yapacağı misilleme beklenirken İsrail’in alarma geçtiği, onlarca uçağın havalandığı öğrenildi.

SHABER3.COM

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına düzenlediği saldırının ardından Tahran’ın misillemesi bekleniyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ilerleyen günlerde planlanan eğitim ve gençlik faaliyetlerinin iptal edildiği açıklandı.

Ordunun açıklamasında İran tehdidine karşı hazırlık kapsamında tüm güçlerin teyakkuzda olduğu ve düzinelerce uçağın havalandığı açıklandı.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.
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