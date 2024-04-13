Beşiktaş galibiyeti unuttu! Samsunspor'a takıldılar: 1-1

Sarı kartlar: Dk. 48 Holse, Dk. 90+2 Dimata (Yılport Samsunspor), Dk. 72 Ghezzal (Beşiktaş)





Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.Ligde oynadığı son 4 maçta 1 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, dolu tribünler önünde taraftarlarına galibiyet armağan etmek istedi ancak Samsunspor buna izin vermedi. Beşiktaş'ın ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.18. dakikada genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, ikinci yarının hemen başında Zaynutdinov'un kafa vuruşunda direğe takıldı.Samsunspor 68. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golle Dolmabahçe'deki maça 1-1'lik dengeyi getirdi.Bu sonucun ardından Beşiktaş 48 puanla 4. sırada haftayı tammalarken, Samsunspor da 38 puanla 12. sırada yer aldı.Beşiktaş gelecek hafta sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Samsunspor da sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.Stat: TüpraşHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Süleyman Özay, Mehmet AkıncıkBeşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Colley, Zaynutdinov (Dk. 85 Umut Meraş), Fernandes, Rashica (Dk. 67 Oxlade-Chamberlain), Ghezzal (Dk. 78 Aboubakar), Muçi (Dk. 85 Cenk Tosun), Muleka, Semih KılıçsoyYılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 58 Schindler), Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Taylan Antalyalı (Dk. 89 Osman Çelik), Benasser, Holse (Dk. 58 Muja), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 90+3 Bola), Moundilmadji (Dk. 89 Dimata)Goller: Dk. 18 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 68 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor)5. dakikada Zeki Yavru'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta altıpas gerisinde yükselen Moundilmadji'nin kafayla kaleye göndermek istediği top az farkla üstten auta gitti.18. dakikada siyah-beyazlılar öne geçti. Muçi'nin soldan ceza sahasına ortaladığı topu Samsunspor savunması uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı gerisine gelen meşin yuvarlağı alan Fernandes, içeri girmek istedi. Bu sırada savunmadan seken top altıpas gerisindeki Semih Kılıçsoy'da kaldı. Genç oyuncu, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.27. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Rashica'nın ceza yayı gerisinden şut çekti. Kaleci Okan Kocuk, soluna yatarak yerden gelen topun sahibi oldu.34. dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası içi hafif sağ çaprazda topla buluşan Muçi'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan'dan döndü.42. dakikada Ntcham'ın uzaktan şutunda kaleci Mert sağına uzanarak iki hamleden meşin yuvarlağı kontrol etti.45+1. dakikada Fernandes'ten kaptığı topla ceza sahasına sokulan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda Mert sağına uçarak tehlikeyi önledi.Mücadelenin ilk yarısını Beşiktaş 1-0 öne bitirdi.49. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı faulde arka direğe kesilen topa Zaynutdinov kafayla vurdu. Kaleci Okan'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Semih'in vurduğu top üstten auta gitti.55. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sağ çaprazdaki Benasser'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.68. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen konuk takım atağında Taylan Antalyalı'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Schindler yerden ortasını yaptı. Kaleci Mert ve savunmayı geçen meşin yuvarlağı arka direkte uygun durumdaki Emre Kılınç ağlara gönderdi: 1-1.Müsabaka beraberlikle tamamlandı.