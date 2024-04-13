Beşiktaş taraftarından Santos'a 'istifa' çağrısı

Taraftarlar, müsabakanın 1-1 girilen son dakikalarında "Santos istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı.





Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar, Portekizli teknik direktör Fernando Santos'u istifaya çağırdı.Ligde oynadığı son 5 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabilen siyah-beyazlı takımın taraftarları, Portekizli çalıştırıcıya tepkili...Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de galibiyet özlemi 5 maça çıktı.Ligin 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini alan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 5 karşılaşmada 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.Beşiktaş cuma günü Süper Lig'de Ankaragücü'ün konuk edecek.