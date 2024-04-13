Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş taraftarından Santos'a 'istifa' çağrısı /13 Nisan 2024 22:13

Beşiktaş taraftarından Santos'a 'istifa' çağrısı

Samsunspor maçını tribünden izleyen Beşiktaş taraftarları, ligdeki galibiyet hasretinin 5 maça çıktığı mücadelenin son anlarında teknik direktör Fernando Santos'u istifaya davet etti.

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar, Portekizli teknik direktör Fernando Santos'u istifaya çağırdı.

Ligde oynadığı son 5 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabilen siyah-beyazlı takımın taraftarları, Portekizli çalıştırıcıya tepkili...

Taraftarlar, müsabakanın 1-1 girilen son dakikalarında "Santos istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı.

LİGDEKİ HASRET 5 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de galibiyet özlemi 5 maça çıktı.

Ligin 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini alan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 5 karşılaşmada 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Beşiktaş cuma günü Süper Lig'de Ankaragücü'ün konuk edecek.
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