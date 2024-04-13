Samanyolu Haber /Dünya / İran, İsrail'e saldırı başlattı /13 Nisan 2024 23:10

İran, İsrail'e saldırı başlattı

İran, İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasını bombalamasının ardından İHA'larla misilleme saldırısı başlattı. İran'dan yola çıkan İHA'ların hedeflenen bölgelere saatler sonra varması beklenirken İsrail ordusu, "Savunma sistemlerimiz hazır" açıklamasında bulundu.

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İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi öldü.

Saldırıdan günler sonra beklenen İran’ın misillemesi bu gece başladı. Tahran, İsrail’e onlarca insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi ancak İHA'ların İsrail'e ulaşmasının saatlerce süreceği belirtildi.

İSRAİL ORDUSU: HAZIRIZ

İsrail ordusundan saldırının başlamasının ardından yapılan ilk açıklamada “Savunma sistemlerimiz saldırılarla başa çıkmaya hazır” denildi.

İHA’ların İsrail’e ulaşmasının saatler alacağını belirten ordu açıklamasında, “Tehdit altındaki bölgelerde sirenler çalacak” denildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın gelişmeler üzerine ulusal güvenlik danışmanlarıyla bir araya geleceğini açıkladı. Biden’ın ekibi tarafından düzenli olarak bilgilendirildiğini belirten Beyaz Saray, "İran, İsrail’e hava saldırısı başlattı. İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı (İsrail'in) savunmasını destekleyecek" ifadelerini kullandı.

IRAK VE İSRAİL HAVA SAHASINI KAPATTI

Güvenlik kaynakları, Irak hava sahası üzerinde onlarca İHA’nın tespit edildiğini aktardı. Irak Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ülkenin hava sahasının kapatıldığı ve tüm hava trafiğinin durdurulduğu belirtildi. İsrail de hava sahasını gelen ve giden uluslararası uçaklara kapattığını duyurdu.

İSRAİL KANALI: FÜZELER DE FIRLATILDI

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran’ın İHA’lardan daha kısa uçuş süresine sahip füzeler fırlattığını duyurdu.

20 KG PATLAYICI TAŞIYORLAR

Eski İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, İHA’ların her birinin 20 kg kadar patlayıcı ile donatıldığını, İsrail'in hava savunma sistemlerinin bunları düşürmeye hazır olduğunu söyledi.
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