Beykoz Ormanları'nda adrese teslim talan

"HEDEFLERİ MADEN SAHASI"
Kuzey Ormanları Savunması Sözcüsü ve şehir plancısı Başar Alipaça, sit revizyon tescil kararlarına ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Alipaça, “Tescillenen alanlara baktığımızda birinin yanında maden sahası, bir değerinin içinde tesis olduğu görülüyor. Muhtemelen bu alanın sit derecesinin düşürülmesinin nedeni yandaki maden sahasını büyütmek istemeleri. ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’nda neredeyse her şeyi yapabiliyorlar. Bu uygulama maden ve turizm tesisi başta olmak üzere birçok faaliyetin önünü açıyor. Hatta daha önce hukuksuzca inşa ettikleri yapıları bile meşru bir hale getirebiliyorlar” dedi.
Koruma alanlarının sit derecesinin düşürülmesi işlemiyle sık sık karşılaştıklarını ifade eden Alipaça, “Sit derecesinin düşürülmesi orman dışına çıkarmanın bir yolu olarak kullanılıyor. Bu ormanlık alanları yavaş yavaş orman vasfından çıkarıp ranta açıyorlar” ifadelerini kullandı.