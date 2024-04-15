Beykoz Ormanları'nda adrese teslim talan

"HEDEFLERİ MADEN SAHASI"





Bunun son örneği de Beykoz’da görüldü. Alibahadır, Paşamandıra, Öğümce, Mahmutşevketpaşa mahalleleri ve Riva Beylikmandıra etabının koruma derecesi Çevre, Şehircilik ve İklimdeğişikliği Bakanlığı’nca düşürüldü. “Nitelikli doğal koruma alanı” olarak ifade edilen bazı kısımlar bakanlık oluruyla “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak tescillendi. Bu bölgelere ilişkin imar planı değişiklikleri seçimden yalnızca birkaç gün sonra 4 Nisan’da askıya çıktı. Ayrıca Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan bir ilana göre de Polenezköy Mahallesi’nin doğal sit alanı koruma statüsündeki bazı bölgeleri de “doğal sit sürdürebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak tescil edildi. Uzmanlar ise başta Beykoz olmak üzere çeşitli yerlerde yapılan bu uygulamanın Kuzey Ormanları için tehdit oluşturduğunu ve sit derecesi düşürülen bu alanların ranta açıldığını savunuyor.Kuzey Ormanları Savunması Sözcüsü ve şehir plancısı Başar Alipaça, sit revizyon tescil kararlarına ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Alipaça, “Tescillenen alanlara baktığımızda birinin yanında maden sahası, bir değerinin içinde tesis olduğu görülüyor. Muhtemelen bu alanın sit derecesinin düşürülmesinin nedeni yandaki maden sahasını büyütmek istemeleri. ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’nda neredeyse her şeyi yapabiliyorlar. Bu uygulama maden ve turizm tesisi başta olmak üzere birçok faaliyetin önünü açıyor. Hatta daha önce hukuksuzca inşa ettikleri yapıları bile meşru bir hale getirebiliyorlar” dedi.Koruma alanlarının sit derecesinin düşürülmesi işlemiyle sık sık karşılaştıklarını ifade eden Alipaça, “Sit derecesinin düşürülmesi orman dışına çıkarmanın bir yolu olarak kullanılıyor. Bu ormanlık alanları yavaş yavaş orman vasfından çıkarıp ranta açıyorlar” ifadelerini kullandı.