Samanyolu Haber /Gündem / Bıçak sırtı anket: İki ittifak arasındaki fark 0,7 puan /27 Aralık 2022 12:14

Bıçak sırtı anket: İki ittifak arasındaki fark 0,7 puan

Anket şirketleri en geç Haziran 2023'te gerçekleşmesi beklenen seçimlerle ilgili yılın son anket çalışmasını gerçekleştirmeye devam ediyor. AREA'nın son anketine göre ise Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasındaki fark çok az.

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AREA Araştırma yılın son anket çalışmasını yayınladı. Çalışma, 20-25 Aralık tarihleri arasında 12 ilde 2.004 kişiyle gerçekleştirildi. 

Oyların partilere göre dağılımı ve ittifakların toplam oyları ise bir hayli dikkat çekti. 

Bu ankete göre oyların partilere göre dağılımı kararsızlar dağıtıldıktan sonra şu şekilde gerçekleşti: 

AKP: Yüzde 32,7 
CHP: Yüzde 26,4
İYİ Parti: Yüzde 14
HDP: Yüzde 10 
MHP: Yüzde 7
DEVA: Yüzde 3,1
Zafer Partisi: Yüzde 2,7 
Yeniden Refah Partisi: 1,4
Saadet Partisi: Yüzde 0,5 
Gelecek Partisi: Yüzde 0,5

Millet İttifakı: 39,7
Cumhur İttifakı: 40,4



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