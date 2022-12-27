Bıçak sırtı anket: İki ittifak arasındaki fark 0,7 puan

AREA Araştırma yılın son anket çalışmasını yayınladı. Çalışma, 20-25 Aralık tarihleri arasında 12 ilde 2.004 kişiyle gerçekleştirildi.







Oyların partilere göre dağılımı ve ittifakların toplam oyları ise bir hayli dikkat çekti.





Bu ankete göre oyların partilere göre dağılımı kararsızlar dağıtıldıktan sonra şu şekilde gerçekleşti:







AKP: Yüzde 32,7



CHP: Yüzde 26,4



İYİ Parti: Yüzde 14



HDP: Yüzde 10



MHP: Yüzde 7



DEVA: Yüzde 3,1



Zafer Partisi: Yüzde 2,7



Yeniden Refah Partisi: 1,4



Saadet Partisi: Yüzde 0,5



Gelecek Partisi: Yüzde 0,5







Millet İttifakı: 39,7

Cumhur İttifakı: 40,4











