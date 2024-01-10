Samanyolu Haber /Dünya / Bıçaklı saldırıya uğrayan muhalefet lideri ile ilgili yeni gelişme /10 Ocak 2024 08:54

Bıçaklı saldırıya uğrayan muhalefet lideri ile ilgili yeni gelişme

Güney Kore'de saldırıya uğrayan muhalefet lideri Lee'nin durumunun iyiye gittiği ve görevine ne zaman döneceği bilinmese de tedavisine evde devam edileceği duyuruldu.

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Güney Kore'de geçen hafta seçim çalışması sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan ana muhalefet partisi lideri Lee Jae-myung, tedavi gördüğü hastaneden çarşamba günü taburcu edilecek.

Demokrat Parti yetkilisi Kwon Hyuk-ki gazetecilere verdiği demeçte, Lee'nin durumunun iyiye gittiğini ve görevine ne zaman döneceği bilinmese de tedavisine evde devam edeceğini söyledi.

2022 seçimlerini az farkla muhafazakar Başkan Yoon Suk Yeol'a kaptıran eski başkan adayı Lee, geçtiğimiz salı günü güneydeki liman kenti Busan'da imzasını istedikten sonra kamp bıçağıyla saldıran bir adam tarafından yaralanmıştı.
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