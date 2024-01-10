Ukrayna: Mühimmatımız bitmek üzere

Ukrayna’ya 500'den fazla İHA ve füze gönderildi





Batı’dan gelen sevkiyat azaldı mı?





Şoygu: Ukrayna ordusunun savaş potansiyeli azaldı





Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü Yurii Ihnat, Rusya’nın son dönemde füze ve İHA saldırılarının yoğunlaşmasının Kiev’in, hava savunma kaynaklarını zorladığını ve daha fazla silah tedariği gelmemesinin ülkeyi 22 aydır süren savaşta savunmasız bırakacağı uyarasında bulundu.Ihnat, Ukrayna devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Yoğun Rus hava saldırıları bizi kısıtlı miktarda hava savunma silahı kullanmaya zorluyor. Rusya'nın hava saldırılarını artırması halinde bizim bu mühimmat ve silahlara daha fazla ihtiyacımız olacak." dedi.Ihnat, ülke hava savunmasının geleceğinin şu anda hem Sovyet hem de Batı sistemleri için tamamen güdümlü hava savunma füzelerinin tedariğine bağlı olduğunu vurguladı.Associated Press, her iki taraftaki askerlerin yaklaşık 1.500 kilometrelik cephe hattı boyunca büyük ölçüde statik mevzilerde savaşırken, Rusya’nın Kiev’in hava savunma sistemlerini felce uğratmak ve savunma alanında daha fazla boşluklar bulmak amacıyla çok sayıda farklı türde füze kullandığını aktardı.Kiev'deki yetkililere göre Rusya, 29 Aralık ile 2 Ocak arasında Ukrayna’ya 500'den fazla insansız hava aracı ve füze göndererek Kiev’in silah stoklarını da tüketmeyi hedefliyor.Sovyet döneminden kalma ve Batılı müttefikleri tarafından sağlanan daha modern silahları kullanan Ukrayna, kendi silah üretim kapasitesini geliştirmek istiyor.Ancak siyasi yorumculara göre, Ukrayna’nın geliştirmek istediği yeni silah üretim tesisleri son dönemde Rus saldırılarının daha fazla hedefi haline geldi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 7 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Kiev’in hava savunmasındaki eksikliklerine dikkat çekerek, “Sivil bölgeleri ve birlik mevzilerini korumaya yönelik önemli silah ve mühimmatımız var; hava savunma sistemlerimiz yok. Hem savaş alanında hem de şehirlerimizde hava savunma sistemi eksiğimiz var.” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kiev'e ilave milyarlarca dolar daha fazla askeri yardım gönderme planı Kongre'nin onayını bekliyor.Avrupa'nın geçen mart ayında 12 ay içinde 1 milyon top mermisi sağlama vaadi ise şu ana kadar teslim edilenlerle birlikte 300 bini geçmedi.Batılı askeri uzmanlar, ABD yapımı karadan havaya Patriot savunma füzelerinin Ukrayna'ya Rus hava saldırılarına karşı etkili bir kalkan sağlayabileceği görüşünde.Aynı uzmanlar, maliyetin füze başına 4 milyon dolara kadar çıkması ve fırlatıcıların her birinin maliyetinin yaklaşık 10 milyon dolar olmasını Patriot savunma füzelerinin Ukrayna’ya sevkiyatındaki gecikmede en önemli neden olarak görüyor.Bu arada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus askeri birliklerinin Ukrayna ordusunun savaş potansiyelini azalttığını iddia etti.Rus askeri yetkililerle yaptığı görüşmede konuşan Şoygu, "Geçen yıl düşmanın kayıpları 215 bin kişiyi ve 28 bin silahı aştı. Tüm cephe hattı boyunca stratejik açıdan inisiyatifi koruyoruz." diye konuştu.