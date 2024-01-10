Samanyolu Haber /Dünya / Hamas, Müslüman ülkelerden silah istedi /10 Ocak 2024 08:46

Hamas, Müslüman ülkelerden silah istedi

Hamas lideri İsmail Haniye, "Dünya ülkelerinin işgale (İsrail'e) silah akıttığını görüyoruz. (Müslüman devletlerin) direnişi silahla destekleme zamanı geldi." dedi.

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Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail ile devam eden çatışmalarda Müslüman devletleri kendilerine silah sağlamaya çağırdı.

Haniye, örgütün İsrail ile savaşının "sadece Filistin halkının savaşı olmadığını" söyledi.

Doha'da düzenlenen bir konferansta konuşan Haniye, İsrail'in Gazze'de yaklaşık 100 gün süren savaşta, "hiçbir hedefine ulaşamadığını" kaydetti.

Haniye, "Dünya ülkelerinin işgale (İsrail'e) silah akıttığını görüyoruz. (Müslüman devletlerin) direnişi silahla destekleme zamanı geldi, çünkü bu sadece Filistin halkının savaşı değil." diye konuştu.

Haniye, Tel Aviv'in sadece "tüm bu katliamları gerçekleştirdikten sonra kanlı, cani yüzünü tüm dünyaya göstermeyi başardığını" ifade etti.

İsmail Haniye, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırılarının "Filistin davasını marjinalleştirme girişiminin ardından geldiğini" savundu.

Gazze'de ölen Filistinlilerin sayısı, 23 bin 210'a yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 126 artarak, 23 bin 210'a ulaştı.
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