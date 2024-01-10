Rüzgar, kömürü geride bıraktı

Almanya, Türkiye ve Polonya Avrupa'da kömür tüketiminde lider





Avrupa'da rüzgar enerjisi sektöründe önemli ihaleler açılacak

Buna ilave olarak, geçen yıl rüzgar enerjisi sektörü işletmelerinde yaşanan aksaklıkların ardından imzalanan bölgesel Avrupa Birliği politika anlaşmalarından sonra, 2024 yılında yeni rüzgar enerjisi kapasitesi için hem karada hem de denizde çeşitli hükümet ihalelerinin açılması bekleniyor.

Avrupa'nın elektrik üreticileri, 2023'ün son çeyreğinde ilk kez rüzgardan, kömürden daha fazla enerji üretti.Bu gelişme Avrupa’nın bölgesel enerji dönüşümü çabaları için önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.Düşünce kuruluşu Ember'in verilerine göre, Avrupa'daki kamu hizmeti yapan kurumlar, 2023'ün ekim-aralık döneminde rüzgar santrallerinden 193 terawatt saat (TWh) rekor seviyede elektrik üretti.Aynı dönemde kömür yakıtlı enerji santrallerinden ise 184 TWh elde edildi.Ember verilerine göre, Avrupa’da 2023'ün son çeyreğinde rüzgar enerjisi üretimi, 2022'nin aynı çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha fazla gerçekleşti.Sektörü yakından izleyen uzmanlara göre, yüksek işçilik, malzeme ve finansman maliyetleri nedeniyle 2023'te rüzgar enerjisi sektöründe yaşanan yaygın aksaklıklara rağmen bu oranda sağlanan artış büyük önem taşıyor.Avrupa Parlamentosu tarafından 2023 yılının sonunda kabul edilen ve türbin üreticileri için finansman desteği öngören yeni politika sayesinde 2024'te bölgesel rüzgar enerjisi üretiminin daha da artırılması hedefleniyor.Bu yeni politikayla gelecekte rüzgar enerjisinin kömür üzerindeki üstünlüğünü pekiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.Avrupa genelinde 2024 ve sonrasında ilave rüzgar enerjisi üretim kapasitesinin yaygın olarak hayata geçirilmesi beklenirken, kömür yakıtlı üretime ilişkin görünüm ise henüz net değil.Bu alandaki gelişmeler, sürdürülebilir rüzgar enerjisinin kömüre karşı gelecekte ne kadar önde olabileceğinin belirlenmesinde önemli bir faktör olacak.Özellikle, Avrupa'nın toplam kömür yakıtlı enerji üretiminin yaklaşık yarısını oluşturan Almanya, Polonya ve Türkiye'deki kömür yakıtlı üretimin izleyeceği seyir önem taşıyor.Bununla birlikte, hükümetlerin devam eden teşvik çabalarına rağmen bölgesel sanayi faaliyeti 2024'te beklentinin altında kalırsa, o zaman genel enerji talebi de daha düşük kalacak ve bu durum enerji üretim şirketlerinin temiz elektrik oranını artırmaya devam etmesine olanak sağlayacak.Reuters’in haberine göre, 2024 yılında Avrupa'daki sanayi tüketim ve üretimi ne olursa olsun, enerji geliştiricilerin, özellikle Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa ve Danimarka gibi kilit pazarlarda rüzgar enerjisi proje inşaatı ve şebeke bağlantısını hızlandırmaları bekleniyor.S&P Global'e göre Almanya, 2024 yılında 8 gigawatt (GW) yeni offshore kapasitesi için ihale açmayı planlarken, Danimarka'nın bu yıl toplam 9 GW offshore projesi için ihale duyurusu yapacağı belirtiliyor.Fransa ise güney kıyısı açıklarında toplam kapasitesi 280 megawatt'a (MW) kadar ulaşan iki yüzer rüzgar santralinin inşasını destekleme kararı alırken, önümüzdeki yıl boyunca rüzgar enerjisi yatırımlarında hız kesmeyecek.Bu adı geçen yatırımlar ve diğer projeler devreye girdikçe, Avrupa'nın toplam rüzgar üretimini 2023'ün tamamında üretilen 604 TWh'nin üzerine çıkarmasına ve temiz enerji üretiminde önemli artış sağlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada kısa dönemde sanayi faaliyeti toparlandıkça Avrupa'daki kömür yakıtlı enerji üretimi de yükselebilir.