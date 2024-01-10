Samanyolu Haber /Dünya / 'Bosnalı Sırplar suç işliyor' /10 Ocak 2024 08:40

'Bosnalı Sırplar suç işliyor'

ABD, yerel polis güçlerinin düzenlediği “geçit töreniyle” devam eden “ulusal gün” kutlamalarının 1995 Dayton Anlaşması ve Bosna-Hersek Anayasasına aykırı olduğunu bildirdi.

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ABD, Bosna-Hersek'teki ayrılık yanlısı Sırp vatandaşlarının ülke anayasasında yer almayan “ulusal gün” kutlamalarının “ceza gerektiren suç” teşkil ettiği uyarısında bulundu.

Saraybosna’daki ABD Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada dün başlayan ve bugün de yerli polis güçlerinin düzenlediği “geçit töreniyle” devam eden “ulusal gün” kutlamalarının 1995 Dayton Anlaşması ve Bosna-Hersek Anayasasına aykırı olduğunu bildirdi.

Açıklamada, Bosna-Hersek yönetiminden konuyla ilgili soruşturma başlatması istendi.

Bosna-Hersek Anayasa Mahkemesi, daha önce aldığı karalarda 9 Ocak tarihinin bu ülkedeki Sırplar tarafından ulusal gün olarak kutlanmasına karşı çıkmıştı.

ABD'nin uyarıları artıyor

Bosna-Hersek'teki Sırp lider Milorad Dodik’in, son dönemde ayrılık yanlısı söylemlerini artırması üzerine ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Bosnalı Sırpların ülkenin Dayton barış anlaşmasıyla çelişen "ayrılıkçı faaliyetlerine" karşı Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne verdiği desteğin altını çizmek için pazartesi günü iki F-16 savaş uçağının ülke üzerinde uçurma kararı almıştı.

Washington, yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybettiği ve iki milyon kişinin yerinden edildiği 1992-95 savaşını sona erdiren Dayton anlaşmasına aracılık etmişti.

Anlaşma, Bosna'yı bir Sırp Cumhuriyeti (SC) ve Hırvatlar ile Boşnaklar tarafından paylaşılan ve nispeten zayıf bir merkezi hükümete sahip bir federasyona çevirdi.

Dodik, Anayasa Mahkemesi ve Dayton anlaşmalarının uygulanmasını denetleyen uluslararası elçinin kararlarını askıya alan Sırp Cumhuriyeti yasasını imzaladığı için Saraybosna Devlet Mahkemesi'nde suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.
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