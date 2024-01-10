Polonya’da polis Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı

BirGün gazetesinde yer alan habere göre Polonya’da polis Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın düzenledi. Varşova polisi, "görevi kötüye kullanmak" ve "yolsuzluğa azmettirmek" suçlamasıyla 2'şer yıl hapis cezasına çarptırılan eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ile Yardımcısı Maciej Wasik'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek gözaltına aldı. Kaminski ile Wasik'in Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın akşam saatlerinde Belaruslu muhalif lider Svietlana Tsihanouskaya ile görüştüğü esnada gözaltına aldığı bildirildi.





CUMHURBAŞKANI DUDA, KAMİNSKİ VE WASİK İÇİN AF YETKİSİNİ KULLANMIŞTI









YÜKSEK MAHKEME, DUDA'NIN AF KARARININ GEÇERSİZ OLDUĞUNA HÜKMETTİ





ANA MUHALEFET SİYASİ İNTİKAM OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ







Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Czeslaw Mroczek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kaminski ile Yardımcısı Wasik'inin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gözaltına alındığını doğruladı.Polonya’da 2007-2010 yılları arasında Yolsuzluk Karşıtı Merkez Büro CBA Başkanı olan Kaminski ve Yardımcısı Wasik hakkında siyasi amaçlarla "görevi kötüye kullandıkları" ve "yolsuzluğa azmettirdikleri" suçlamasıyla Varşova Yerel Mahkemesi'nde dava açılmıştı. 2015 yılında sonuçlanan dava neticesinde mahkeme Kaminski ve Wasik'i suçlu bularak 3'er yıl hapis cezasına mahkum etmişti.O dönem Kaminski ve Wasik'in de üyesi olduğu Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) iktidara gelmişti. Aynı yıl PiS'in adayı olarak Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Duda ise af yetkisini kullanarak, 2016 yılının mart ayında Kaminski ve Wasik'in hapis cezalarını affettiğini açıklamıştı. Kaminski ve Wasik, Polonya parlamentosunda milletvekilliği görevlerine devam etmiş, 2019-2023 yılları arasında Mariusz Kaminski İçişleri ve İdari İşler Bakanı, Maciej Wasik ise Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.Varşova Savcılığı ise Kaminski ve Wasik’in hapis cezaları üst mahkemece kesinleşmeden Cumhurbaşkanı tarafından affedilemeyeceği gerekçesiyle Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu. Polonya Yüksek Mahkemesi ise geçtiğimiz sene haziran ayında Cumhurbaşkanı'nın af yetkisinin bu durumda geçerli olamayacağına hükmederek dosyayı Varşova Bölge Mahkemesi'ne göndermişti.Varşova Bölge Mahkemesi, 20 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdiği son oturumda Kaminski ve Wasik'i "görevi kötüye kullandıkları" ve "yolsuzluğa azmettirdikleri" suçlarından bu kez 2'şer yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Varşova Bölge Mahkemesi'nin kararı kesin olduğundan 15 Ekim 2023 genel seçimlerinde yeniden parlamenter seçilen Kaminski ve Wasik’in, milletvekilliği Polonya Seçim Yasası gereğince parlamentonun alt kanadı Sejm Başkanı Szymon Holownia tarafından düşürülmüştü.Ana muhalefet partisi konumundaki PiS üyeleri tüm yaşananların iktidar partisi Vatandaş Platformu'nun (Platforma Obywatelska) siyasi bir intikamı olduğunu ileri sürerken, Cumhurbaşkanı Duda ise anayasanın kendisine verdiği af yetkisini kullandığını, söz konusu kişileri 2016 yılında affettiği konusunda ısrar etmişti.