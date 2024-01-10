Samanyolu Haber /Dünya / 400'den fazla kişinin ölümüne yol açan tarikat lideri serbest kalabilir /10 Ocak 2024 01:53

400'den fazla kişinin ölümüne yol açan tarikat lideri serbest kalabilir

Kenya'da 400'den fazla müridinin ölümüne yol açan "açlık tarikatı" lideri Paul Mackenzie, iki hafta içinde suçlama yapılmazsa serbest kalacak.

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Kenya Başsavcılığı, aylardır tutuklu yargılanan Mackenzie'ye ölümlerle ilgili halen suçlama yapmadı.

Mahkeme, Mackenzie ve 29 suç ortağı hakkında suçlama yapması için savcılığın 14 günlük süresi olduğunu hatırlatarak suçlama yapılmaması durumunda tutukluluk halinin bir daha uzatılmayacağı uyarısını yaptı.

Savcılık, 14 gün içinde suçlama yapmazsa, kilise çevresinde cesetlerine ulaşılan yüzlerce kişiye rağmen Mackenzie ve ortakları serbest kalacak.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ülke tarihinde en uzun süre tutuklu yargılanan kişi olarak kayıtlara geçen tarikat liderinin daha önce terörle suçlanacağı ifade edilmişti.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie hakkında, Nisan 2023'de kilisesindekilere, aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Operasyonlarda tarikatın elinden 95 kişi kurtarılmış, toplu ölümlerle ilgili aralarında tarikat liderinin eşi Joyce Mwikamba'nın da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.
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