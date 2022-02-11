Biden, ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu

'Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarsa bu dünya savaşına yol açar'





Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, ülkede kalan ABD'lilerin tahliyesi için birlik göndermeyeceğini ifade eden Biden, bölgede işlerin "hızlıca karışabileceği" konusunda uyarıda bulundu.Rusya, sınır bölgesine 100 binden fazla asker yığmasına rağmen, Ukrayna'nın işgal edileceği yönündeki iddiaları ısrarla reddediyor.Ancak Moskova, komşusu Belarus ile birlikte büyük çaplı ortak askeri tatbikatlara başladı. Ukrayna ise Rusya'yı deniz erişimini engellemekle suçladı.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Perşembe günü yaptığı açıklamada Avrupa'nın yıllardır karşılaştığı en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.NBC News'e konuşan Başkan Biden, "Amerikan vatandaşları derhal ülkeden ayrılmalı" dedi.Dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraştıklarını belirten Biden, "Oldukça farklı bir durum ve işler hızlıca karışabilir" diye konuştu.Kendisine yöneltilen ABD'nin hangi senaryoda ülkedeki vatandaşlarını kurtaracağı yönündeki soruya ise Biden "Hiçbir senaryoda. Amerikalılar ve Rusya birbirine ateş açarsa bu dünya savaşına yol açar. Her zaman olduğumuzdan çok daha farklı bir dünyadayız" dedi.Öte yandan dünya liderleri de tırmanan Ukrayna gerilimini azaltabilmek için diplomasi trafiğindeydi.Moskova ve Kiev yönetimleri, Perşembe günü geç saatlerde Fransız ve Alman yetkililerle Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin ilk gününde herhangi bir ilerleme sağlayamadıklarını duyurdu.İngiliz Başbakan Boris Jonhson ise "güçlü caydırıcılık" ve "sabırla sürdürülecek diplomasi" ile krizden bir çıkış yolu bulunabileceğini ancak risklerin "çok yüksek" olduğunu söyledi.Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jeans Stoltenberg ile bir basın toplantısı düzenleyen Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik henüz bir karar almadığını düşündüğünü belirtti ve "Ancak bu da çok yakın bir zamanda kötü şeyler gerçekleşmeyecek anlamına gelmez" dedi.'Rusya deniz trafiğini engelliyor'Rusya'nın hem Karadeniz'de hem de Azak Denizi'ndeki deniz tatbikatları gelecek hafta başlayacak. Moskova, top ve füze atışları için de denizcilik uyarısında bulundu.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Azak Denizi'nin tamamen kapatıldığını ve Rus kuvvetleri tarafından Karadeniz'e erişimlerinin neredeyse tamamen kesildiğini söyledi.ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği de Rusya'nın askeri tatbikatlar bahanesiyle Ukrayna'nın deniz egemenliğini kısıtladığını savunduğu bir Twitter paylaşımı yaptı ve "Rusya, Ukrayna ekonomisi için hayati önem taşıyan deniz trafiğini engelliyor" ifadelerini kullandı.