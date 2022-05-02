Biden bayram mesajında Kur'an'dan örnekler verdi

Başkan Joe Biden, Ramazan Bayramı nedeniyle Twitter’dan tüm Müslüman alemine kutlama mesajı yayınladı. Biden, ‘‘Jill ve ben Ramazan Bayramı’nı kutlayan herkese en içten dileklerimizi sunuyoruz. Dünya genelinde Müslümanlar Ramazan ayını tamamlarken bu ay boyunca süregelen birlik, fedakarlık ve hizmet ruhunun yıl boyunca devam etmesi dileğiyle’’ ifadelerini kullandı.







Başkan Biden, bayram arifesinde ise Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayınlanan uzun bir mesajla Müslümanlar’ın Ramazan Bayramı’nı kutladı. Biden ‘‘Bu yıl Ramazan Bayramı’nı kutlarken kalplerimizde dünyanın dört bir yanında evlerinden olan, ailelerinden ayrılan ve geleceklerinden emin olamayan ancak yine de parlak yarınların hayalini kuran mülteciler var. Ülke olarak her zaman daha iyi bir hayat arayışındakilerle birlikte inancımızı korumalı ve dünya genelinde baskı görenlere umut ışığı olarak hizmet etme kararlılığımızı sürdürmeliyiz. Amerika’daki Müslümanlar bayramı kutlarken, tüm inançlara saygı gösterme konusundaki temel kararlılığımıza olan bağlılığımızı yenileyelim’’ dedi.





Biden ayrıca, ‘‘Kutsal kitap Kur’an adaletin yanında olunması çağrısını kesin bir dille yapar ve bize birbirimizi tanıyabilmemiz için kavimler ve kabileler olarak yaratıldığımızı hatırlatır. Herkes için din özgürlüğü geleneği ülkemizi güçlendirir. Bu temel ilkeye bağlılığımızı korumak ve derinleştirmek için her inançtan ve kökenden Amerikalılar’la birlikte çalışmaya devam edeceğiz’’ diye ekledi.





Biden açıklamasında Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı kutlaması geleneğinin bu yıl da devam edeceğini bildirdi ve ‘‘Ulusumuz genelinde daha fazla anlayış ve birlik inşa etme çabalarına öncülük eden, ilham veren Müslüman Amerikalılar’ı onurlandırma geleneğini sürdüreceğiz’’ diye konuştu.





Beyaz Saray’da bugün yapılacak bayram etkinliğinde Başkan Biden’a First Lady Jill Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in eşi Doug Emhouff eşlik edecek.





Biden açıklamasını, ‘‘Ramazan Bayramı’nı kutlayan herkes, Jill ve ben de sizlerin ve sevdiklerinizin bayramını kutluyoruz. Geçtiğimiz ay tanık olduğumuz birlik, şefkat ve hizmet ruhu yıl boyunca devam etsin. Bayramınız kutlu olsun’’ sözleriyle bitirdi.







