Biden Brüksel’de NATO liderleriyle Ukrayna’yı görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki günlük basın toplantısında, Biden’ın toplantıya katılmak üzere Brüksel’e gideceği haberlerini doğrulayarak, “Başkanın amacı, bu uzlaşmazlıkta şu an nerede olduğumuzu konuşup değerlendirmek üzere yüz yüze görüşmeler yapmak” dedi.



Biden’ın Avrupa’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle görüşüp görüşmeyeceği ya da en fazla Ukraynalı mültecinin sığındığı Polonya’yı ziyaret edip etmeyeceği sorusuna Psaki’dan net bir açıklama gelmedi. Sözcü bu soruya yanıt olarak, ziyaretin ayrıntıları üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.



Psaki, 24 Mart’ta Brüksel’de düzenlenecek toplantının ardından Başkan Biden’ın Avrupa Konseyi’nin Ukrayna’yla ilgili zirvesine de katılacağını söyledi. Psaki açıklamasında, Avrupa Konseyi’nin zirvesinde, transatlantik müttefiklerin Rusya’ya ortak yaptırım çabalarının yanısıra, Ukrayna’daki insani krize müdahale konusunun da değerlendirileceğini kaydetti.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de 24 Mart’ta düzenlenecek olağanüstü toplantıyla ilgili olarak Twitter’dan açıklama yaptı. Stoltenberg, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, bizim Ukrayna’ya güçlü desteğimiz ve NATO’nun savunma ve caydırıcı gücünün daha da arttırılması konularını değerlendireceğiz. Bu kritik dönemde Kuzey Amerika ve Avrupa yan yana durmaya devam etmek zorunda” ifadelerini kullandı.



Diğer taraftan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise, Kanada Parlamentosu'na hitaben bugün yayınladığı bir videolu mesajda, Rusya ile uzlaşmaya varmaya ilişkin yeni ipuçları verdi. Zelenski mesajında, Kiev'in uzun vadeli hedefi olan NATO üyeliğinden vazgeçmesiyle sonuçlanacak güvenlik garantilerini kabul etmeye hazırlandığını belirtti.