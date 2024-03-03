Samanyolu Haber /Dünya / Biden bu sefer de Gazze ile Ukrayna'yı karıştırdı /03 Mart 2024 15:35

Biden bu sefer de Gazze ile Ukrayna'yı karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, yardım gönderileceğini duyurduğu açıklamasında Gazze ile Ukrayna'yı karıştırdı.

SHABER3.COM

ABD'nin 81 yaşındaki başkanı Joe Biden, Gazze'ye havadan insani yardım bırakacaklarını duyurdu ve İsrail'den bölgedeki açlığı durdurması için daha fazlasını yapmalarını istedi.

Biden, konuşmasından iki kez yanlışlıkla yardımın Ukrayna'ya yapılacağını söyledi. Beyaz Saray yetkilileri, daha sonra Biden'ın Gazze'den söz ettiğini söyleyerek düzeltme yaptı. 

Biden açıklamayı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi konuk ederken yaptı. 

Biden, "Gazze'ye akan yardım yeterli olmaya yakın bile değil. Masum insanların ve çocukların hayatları tehlikede. Oraya daha çok yardım girene kadar öylece beklemeyeceğiz. Oraya birkaç tane değil, yüzlerce kamyon sokmalıyız" dedi.

ABD, cumartesi günü ilk kez Gazze'ye havadan yardım yaptı. ABD'nin milyonlarca insanın açıkla karşı karşıya kaldığı Gazze'ye havandan "35 bin öğün gıda" bıraktığı belirtilmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden bu sefer de Gazze ile Ukrayna'yı karıştırdı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:50:15