Samanyolu Haber /Dünya / Biden’dan Trump’ın aklanmasına tepki /14 Şubat 2021 13:31

Biden’dan Trump’ın aklanmasına tepki

Biden 'Amerikalılar ve özellikle de liderler olarak her birimizin gerçeği savunmak ve yalanların üstesinden gelmek gibi bir görev ve sorumluluğu var' açıklaması yaptı.

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ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak’ta yapılan Kongre baskını nedeniyle “isyana teşvik”le suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Senato’da yapılan oylama sonucu aklanmasına tepki gösterdi.

Suçlamanın tartışma götürmeyeceğini belirten Biden, ''Tarihimizin bu üzücü bölümü bize demokrasinin kırılgan olduğunu ve her zaman savunulması gerektiğini hatırlattı'' dedi.

Biden, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell da dahil azle karşı çıkanların Trump'ın görevini ''utanç verici bir şekilde kötüye kullandığına'' inandığını söyledi.

ABD'de şiddet ve aşırıcılığa yer olmadığını belirten Biden, ''Amerikalılar ve özellikle de liderler olarak her birimizin gerçeği savunmak ve yalanların üstesinden gelmek gibi bir görev ve sorumluluğu var. Bu sivil savaşa böyle son verir ve ulusumuzun ruhunu bu şekilde iyileştirebiliriz'' dedi.

ABD tarihinde ikinci kez azli istenen ilk başkan olan Trump, 57 senatörün suçlu, 43 senatörün ise suçsuz olduğu yönünde oy kullanmasının ardından üçte iki çoğunluğa ulaşılamadığı için aklanmıştı.
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