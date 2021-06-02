Samanyolu Haber /Dünya / Biden: En ölümcül tehdit IŞİD değil, beyaz ırkçılıktır /02 Haziran 2021 10:15

Biden: En ölümcül tehdit IŞİD değil, beyaz ırkçılıktır

ABD Başkanı Joe Biden'den ırkçılık tartışmalarında dikkat çeken açıklamalar geldi. Biden, 1921 yılında 300'e yakın siyahinin silahlı beyazlar tarafından öldürüldüğü Tulsa Katliamı'nın 100. yıl dönümünde, "Bugün anavatanımıza yönelik en ölümcül tehdit IŞİD ya da El Kaide değil, beyaz ırkçılıktır" dedi.

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ABD Başkanı Biden, ülke tarihinin en kanlı ırkçı olaylarından biri olan Tulsa Katliamı'nın 100. yılı için Oklahoma'nın Tulsa kentini ziyaret etti ve burada düzenlenen anma törende bir konuşma yaptı.

Söz konusu katliamı anmak için Tulsa'ya gelen ilk ABD Başkanı olduğunu belirten Biden, "Uzun süredir tarihimizde olanlar sessizce söyleniyordu, karanlıkta örtbas ediliyordu. Ancak tarihin konuşulmaması, olayların yaşanmadığı anlamına gelmez. Karanlık çok şeyi saklayabilir ancak hiçbir şeyi silemez" diye konuştu.

Biden, Tulsa Katliamı'nın ardından hiçbir gözaltı yapılmadığını ve ölenlerin sayısının resmi rakamlara yansımadığını belirterek, "Bu bir ayaklanma değil, bir katliamdı" ifadesini kullandı.

100 yıl önce olanların bugünü de etkilediğinin altını çizen Biden, "Ben sessizliği doldurmaya geldim. Çünkü sessizlikte yaralar derinleşiyor. Ne kadar acılı olursa olsun, andıkça yaralar iyileşiyor." değerlendirmesini yaptı.

Irkçılığı "iç terör" olarak nitelendiren Biden, "Bugün anavatanımıza yönelik en ölümcül tehdit IŞİD ya da El Kaide değil, beyaz ırkçılıktır" dedi.

Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde 1921'de yaşanan ırkçı olaylarda, silahlı beyaz isyancı grupların saldırıları sonucunda 300'e yakın siyahi hayatını kaybetmişti.

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