Biden imzaladı: ABD, Sincan Özerk Bölgesi’nden ithalatı yasakladı

ABD, Uygurların emeğinin sömürülmesini engelleme konusunda bir adım daha attı. Çin’in ‘zorla çalıştırma yoluyla üretim’ yaptığına dair iddialar nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde üretilen ürünlerin ABD’ye ithalatını yasaklayan yasayı Başkan Joe Biden onayladı.







Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Senatodaki Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir görüşülen ve geçen hafta Kongrenin her iki kanadında da onaylanan yasayı imzaladı.





Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’nun sunduğu ve Çin’in Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Türkleri ve diğer dini azınlıkların zorla çalıştırılması yoluyla ürettiği malların ABD’ye ithalatının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Biden’ın imzasıyla yasalaşmış oldu.





Tasarı, Temsilciler Meclisinde 14 Aralık’ta, Senato’da ise 16 Aralık’ta oy birliğiyle kabul edilmişti.





AKP HÜKUMETİ VE TÜRK FİRMALAR SESSİZ





Batı dünyasında Çin’in Uygurlara uyguladığı soykırım ve emek sömürüsü nedeniyle ABD, İngiltere ve Almanya’da yasa çalışmaları yürütülüyor ve batılı firmaların Uygurların emeğini sömüren Çinli şirketlerle iş yapmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.





Batı dünyasında bu konuda oluşan farkındalık takdir toplarken İslam dünyasının ve Türkiye’nin tepkisizliği dikkat çekiyor. AKP hükumeti ve Türk firmaları bugüne kadar bu konuda ne bir adım attı ne de bir açıklama yaptı.





Tekstil sanayisi ile ön plana çıkan Türkiye’de hangi şirket ve kuruluşların Çin’den Uygurların sömürüsü ile elde edilen pamuğu ve ipliği kullandığı bilinmiyor. Bu konuda yapılmış bir çalışma da bulunmuyor.





DAHA ÖNCE 5 ÜLKE ‘SOYKIRIM’ DEDİ





Çin’in özellikle Müslüman Uygur Türklerine karşı uyguladığı insan hakları ihlalleri, uluslararası saygınlığa sahip insan hakları kuruluşları ve Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı kuruluşlar tarafından defalarca raporlaştırıldı.





ABD’de Donald Trump yönetimi ve Biden yönetimi Çin’in Uygulara karşı politikalarını ‘soykırım’ olarak tanımladı. Kanada, Hollanda, İngiltere ve Litvanya parlamentoları da bu yönde karar aldılar.