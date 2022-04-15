Biden’ın bu görüntüleri gündem oldu: Yine yalnız kaldı…

ABD Başkanı Joe Biden’ın son dönemde çekilen görüntüleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Biden dün ABD’deki tedarik zinciri kriziyle ilgili bir konuşma gerçekleştirdi.





79 yaşındaki Biden, konuşması bittikten sonra arkasına dönüp tokalaşmak isteyeceği birilerini aradı ama sahnede başka kimse yoktu…





Çekilen görüntüler, geçen hafta, eski Başkan Barack Obama’nın Beyaz Saray’a geldiğinde Biden’ın kameralara yansıyan anlarını hatırlattı.









Biden konuşması sırasında, okulda hiç ders vermemesine rağmen Pennsylvania Üniversitesi’nde ‘profesör’ olarak çalıştığını da iddia etti. İngiliz ve ABD basını bu sözlerini ‘Biden yine gaf yaptı’ olarak değerlendirdi.





SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ









Biden’ın sosyal medyada da gündem olan görüntülerinde konuşmasını bitirdikten sonra el sıkacak birini aradığı görülüyor. ABD Başkanı kimseyi bulamayınca etrafında dönmeye başlıyor. Şaşkın bakışlarla arkasını dönen Biden daha sonra kürsüden ayrılıyor.





Biden’ın görüntülerinin yayılmasının ardından sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, 51 yaşındaki Texas Senatörü Cruz da dahil olmak üzere birçok kişi politikacının olası bilişsel sorunlar yaşadığını öne sürdü.





‘BUNADIĞINI GÖRMÜYOR MUSUNUZ?’





Biden’ın görüntülerine sosyal medyadan da binlerce yorum geldi. Bazıları Biden’ın durumuyla alay edilmesini ‘yaşlı istismarı’ olarak değerlendirip kınarken, bazıları da Biden’ın zihinsel durumunu sorgulayan paylaşımlarda bulundu.





Cumhuriyetçi Parti eski başkan yardımcısı Harmeet K. Dhillon “Biden ailesinin bakıcıları nerede? Bu durum çok tuhaf bile bile onun bunadığını mı göstermek istiyorlar?” yazdı.





Tennessee’nin yaklaşmakta olan Cumhuriyetçi ön seçimlerinde Kongre için yarışan politikacı Robby Starbuck da Biden’ın başkan olmaya uygun olmadığını iddia eden bir yazı paylaştı.