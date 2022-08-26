“Biden’ın kızının günlüğünü muhafazakarlara sattılar”

40 yaşındaki Aimee Harris ve 58 yaşındaki Robert Kurlander, Manhattan’daki federal mahkemede görülen davada, “çalıntı malın eyaletler arası yasa dışı şekilde taşınmasını planlamak” suçunu kabul etti.



Mahkemede suçlarını itiraf eden ve özür dileyen ikili savcılarla işbirliği yapmayı da kabul etti.



Mahkeme belgelerine göre, 2020 yılında Florida’da Delray Beach’te bir arkadaşının evinde kalan ABD Başkanı Joe Biden’ın kızı Ashley Biden günlüğünü ve bazı eşyalarını daha sonra yeniden almak üzere burada bıraktı.



Belgelere göre Biden bu evden ayrıldıktan sonra, evinde kaldığı arkadaşı Aimee Harris’i geçici olarak kalması için eve davet etti.



Savcılar iki ay sonra Harris’in günlüğün ve aralarında özel aile fotoğraflarının da olduğu eşyaların satılması için Kurlander’i arayarak yardım istediğini belirtti.



"İrtibatı sağlayan Trump destekçisi Elizabeth Fago"



Kurlander’in da eski Başkan Donald Trump’ın destekçisi Elizabeth Fago adlı bir bağışçıyla irtibata geçtiği ve ikilinin günlüğü Trump için bağış toplanan etkinliğe getirdikleri kaydedildi.



Elizabeth Fago’nun da günlüğü satmak isteyen ikiliyi muhafazakar Project Veritas adlı grupla irtibatlandırdığı belirtiliyor.



Mahkeme belgelerinde Harris ve Kurlander’ın 2020 yılı Kasım ayında yapılan başkanlık seçimleri sürecinde bu eşyaları Project Veritas adlı muhafazakar bir aktivist grubuna sattığı ve grubun da ikiliye her bir parça eşya için 20 bin dolar ödediği kaydedildi.



Harris ve Kurlander beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.



FBI muhafazakar grubun rolünü soruşturmuştu



Project Veritas’ın avukatı Paul Calli ise ikilinin günlüğü satmayı teklif ettiğini, günlüğü yasal yollardan elde ettiklerini ileri sürdüklerini; ancak günlüğün Ashley Biden’a ait olduğunu doğrulayamadıkları için o dönem haberi yayınlamamaya karar verdiklerini savundu.



Muhafazakar aktivist grubun avukatı günlüğün Florida’da polise iletilmesi için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını iddia etti.



Adalet Bakanlığı’nın açtığı soruşturma kapsamında da Project Veritas adlı aktivist grubunun günlüğün çalınmasındaki olası rolü irdelenmişti.



Federal Soruşturma Bürosu (FBI) soruşturma kapsamında bu grubun kurucuları olan James O’Keefe ve iki eski üyenin cep telefonlarına el koymuş, savcılar günlüğün satın aldığı dönemde Project Veritas’la bağlantılı kişilerin arasındaki bazı yazışmaları ele geçirmişti.