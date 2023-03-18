Samanyolu Haber /Dünya / Biden: Putin hakkındaki yakalama kararı haklı /18 Mart 2023 14:38

Biden: Putin hakkındaki yakalama kararı haklı

ABD Başkanı Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında aldığı yakalama kararının doğru olduğunu belirtti.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çıkardığı yakalama kararının haklı olduğunu dile getirdi. Putin'in açık bir şekilde "savaş suçları" işlediğini ifade eden Biden, UCM hükümlerinin kendileri de dahil pek çok ülke tarafından tanınmamasına rağmen, alınan kararın "çok güçlü bir işaret" olduğunu vurguladı.

CNN televizyonunda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi İletişim Direktörü John Kirby, Vladimir Putin'in ABD'ye gelmesi durumunda, UCM'nin kararı doğrultusunda tutuklanıp tutuklanmayacağı ile ilgili soruya, Rus liderin ABD'ye gelmesini ihtimaller dahilinde görmediğini belirterek yanıt verdi.

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM, Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında, Ukrayna'da işlediği savaş suçlarını gerekçe göstererek yakalama kararı çıkarmıştı. Mahkeme, Cuma günü aldığı kararda, Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında yaşayan çok sayıda çocuğun Rusya'ya götürülmesinin savaş suçu olduğuna hükmetmiş ve Putin'in bu suçlarda şahsi sorumluluk taşıdığı hükmüne varmıştı.

UCM'nin aldığı kararlar, Rusya ve ABD'nin yanı sıra Çin tarafından da tanınmıyor. Hukukçulara göre, söz konusu ülkeler Mahkeme'nin kararlarını tanımayarak, siyasi sorumlularını ve askerlerini hukuki sorumluluktan korumayı amaçlıyor. 1998 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Konferansı'nda UCM'nin kurulması, "Roma Statüsü" adı altında kararlaştırılmıştı. Karar bugüne dek, 120'den fazla ülke tarafından kabul edildi.
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