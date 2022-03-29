Biden, Putin'i hedef alan o sözlerinden geri adım attı

Biden’ın Cumartesi günü Polonya’yı ziyareti sırasında yaptığı önemli bir konuşmada Putin’in görevden alınması çağrısında bulunması, ABD’nin Moskova’da rejim değişikliğini hedefleyen bir politikaya geçiş yapıp yapmadığı sorularına neden olmuştu.



Sözlerine açıklık getirmesi konusunda baskılara maruz kalan Biden, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamasında, “Bir politika değişikliğini dile getirmiyordum, şimdi de öyle yapmıyorum. Hissettiğim bir duygusal patlamayı ifade ettim ve bunun için özür dilemeyeceğim” diye konuştu.



Biden, Polonya’nın başkenti Varşova’daki konuşmasının sonunda yaptığı bu çıkışı, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali yüzünden yerlerinden olan aileleri ziyareti sırasında yaşadığı duygusal anların tetiklediğini belirtti.



Varşova'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören sembolik yapılarından biri olan Kraliyet Kalesi'nin önünde halka hitaben yaptığı konuşmasında Biden, hazırlanan konuşma metninin dışına çıkarak, Putin için “Bu adam iktidarda kalamaz” demişti. Bunun ardından Beyaz Saray yetkilileri hızla devreye girerek, Biden’ın sözlerine açıklık getirmiş ve ABD Başkanı’nın Rusya'da rejim değişikliği çağrısı yapmadığını söylemişti.



Biden bugünkü açıklamasında, sözlerine açıklık getirmesinin “geri adım attığı” anlamına gelmediğini vurguladı. Açıklamaya Putin’in olumsuz bir karşılık vermesi ihtimalinin sorulması üzerine Biden, “Ne düşündüğü umrumda değil. Ne yapacaksa yapar” ifadesini kullandı.



Putin’in Rusya’yı yönetmemesi gerektiğini bir kez daha dile getiren Biden, “Eğer Putin şu anki yolunda devam ederse, dünyanın tümü tarafından dışlanacak ve destek bakımından ülkesinde ne halde olacak kim bilir” dedi.



Bununla birlikte Biden, Rusya lideri Putin’le olası bir görüşmeyi dışlamadı, bunun Putin’in “ne konuşmak istediğine bağlı olduğunu” kaydetti.



Başkan Biden bu ay içerisindeki başka bir açıklamasında da Putin’i “savaş suçlusu” olarak nitelemişti.



Biden konuşmasında Putin’le ilgili sözlerinin Rus kamuoyuna yönelik olduğunu da belirtti. “Konuşmanın son bölümü Rus halkına hitabendi. Bunu sadece Rus halkına değil tüm dünyaya dile getiriyordum. Bu, böyle bir davranışın hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu yönündeki basit bir gerçeğin ortaya konmasından ibaret” diye konuştu.