Samanyolu Haber /Gündem / Biden, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’la ilgili kararını verdi /08 Temmuz 2022 08:15

Biden, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’la ilgili kararını verdi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018'de, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi nedeniyle Biden’ın Selman’la yüz yüze görüşüp görüşmeyeceği netleşti.

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ABD Başkanı Joe Biden, 13-16 Temmuz’da İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek.

Ziyaret öncesi gazetecilere demeç veren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile yapacağı görüşmede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da olacağını açıkladı.

Kirby, Biden’ın Suudi Arabistan’da katılacağı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısında, Yemen’deki ateşkesi, insan hakları ve enerji güvenliğini gündeme getireceğini ifade etti.

KAŞIKCI CİNAYETİ SONRASI NETLEŞTİ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018’de, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi nedeniyle Biden'ın Selman'la yüz yüze görüşüp görüşmeyeceği net değildi
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