Samanyolu Haber /Gündem / George Floyd’un öldürülmesinden suçlu bulunan polise 21 yıl hapis cezası /08 Temmuz 2022 08:13

George Floyd’un öldürülmesinden suçlu bulunan polise 21 yıl hapis cezası

Geçtiğimiz yıl siyah George Floyd’un öldürülmesinden suçlu bulunan beyaz polis memuru Derek Chauvin, Floyd’un vatandaşlık haklarını ihlal etme suçundan yaklaşık 21 yıl hapis cezası aldı.

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Minneapolis eyaletine bağlı Minnesota kentinde 2020 yılı Mayıs ayında diziyle boğazına bastırarak George Floyd’un nefessiz kalmasına ve ölümüne yol açan Derek Chauvin geçtiğimiz yıl görülen davada 22,5 yıl hapis cezası almıştı.

Aralık ayında hakkındaki federal suçlamaları kabul eden Chauvin, George Floyd’un vatandaşlık haklarını ihlal etmek suçundan aldığı ceza sonucu federal cezaevine nakledilecek.

George Floyd'un kardeşi: "Kasıtlı olarak yaptı"

Mahkemede konuşan George Floyd’un kardeşi Philonise Floyd yargıçtan Chauvin’in ömür boyu hapse mahkum edilmesini talep etti.

Chauvin’in en azından özür dilemiş olmasını dilediğini söyleyen Philonise Floyd, “Bu benim kardeşimi geri getirmeyecek. Ne yaptığının farkındaydı ve bunu kasıtlı olarak yaptı” dedi.

Federal savcılarsa Derek Chauvin için 25 yıl hapis cezası istedi.

ABD Bölge Savcısı Paul Magnuson, Chauvin’in eyalet cezaevinde çektiği yedi aylık hapis cezasını 21 yıl federal hapis cezasından düşerek eski polis memurunu 245 ay hapis cezasına mahkum eden kararı açıkladı.

Mahkeme salonunda bulunan bir gazetecinin notlarına göre, Yargıç Chauvin’in eylemlerinin “saldırgan ve insafsız” olduğunu söyledi.

Yargıç Magnuson, “Dizinizi bir başka kişinin nefessiz kalana kadar boğazına dayamak yanlış ve bu yüzden önemli oranda cezalandırılmanız gerekir” diye konuştu.

Cinayetten suçlu bulunmuştu

Derek Chauvin geçtiğimiz yıl yargılandığı davada kasten ikinci derece cinayet, üçüncü derece cinayet ve ikinci derece adam öldürme suçlarından mahkum olmuştu.

Minnesota’da işlediği suçlar sebebiyle hapis cezasına mahkum edilen kişiler genellikle cezalarının üçte ikisini çektikten sonra kefaletle serbest bırakılıyor.

Derek Chauvin federal hapis cezasını çektikten sonra beş yıl denetimli serbestlikte olacak.

46 yaşındaki beyaz eski polis memuru Derek Chauvin’in George Floyd’un ölümüne yol açması Amerika genelinde ve dünyada polisin uygulamaları ve ırkçılık konusunda protesto gösterilerini tetiklemişti.
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