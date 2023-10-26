Biden ve Netanyahu arasında kritik görüşme: Gündem Gazze!

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de sivillerin korunmasının önemine dikkati çekti.







Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ve Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve Hamas'ın elinde esir bulunan ABD vatandaşları dahil rehinelerin serbest kalması konusu ele alındı.





Biden ve Netanyahu, Gazze'den ayrılmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının bir an önce güvenli şekilde çıkışlarını görüştü. ABD Başkanı Biden, görüşmede, Gazze'ye insani yardım akışı ve buradaki sivillerin korunması mevzusunun öneminin altını çizdi.







"SONRAKİ ADIM BARIŞA GİDEN YOL OLMALI"



İsrail'in, teröre karşı vatandaşlarını korumak konusunda her türlü hakkı ve sorumluluğu olduğunu ve bunu uluslararası hukuk çerçevesinde yapması gerektiğini belirten Biden, aynı zamanda, bu krizden sonraki adımın İsrailli ve Filistinliler arasında daimi barışa giden yol olması gerektiğinin altını çizdi.





İki lider, sürekli iletişimde kalınması konusunda mutabık kaldı.





SAVUNMA BAKANLARI DA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ve İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





Bölgedeki son gelişmeleri ele alan bakanlar, Gazze'deki sivillerin korunması konusunu da görüştü.