Büyük skandal: Bakanlık çocuğu, kaçırıp ‘satan’ IŞİD’li aileye teslim etti!

Artı Gerçek'in haberine göre, IŞİD tarafından 2017 yılında Türkiye'ye kaçırılan, ardından satışa çıkarılan ve Ankara'da Şubat 2021'de örgütün hücre evine düzenlenen operasyonla örgüt üyesi aileden kurtarılan Ezidi kız çocuğun, aynı aileye teslim edildiği ortaya çıktı.







Şengalli çocuğu Türkiye'ye getiren IŞİD'li hakkında, ilk örnek teşkil edecek şekilde 'uluslararası insan ticareti' suçlamasıyla dava açıldığına dair haberde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın korumasına verilen çocuğun, soruşturma süreci sırasında şüphelilere hafta sonu yatılı olarak gönderildiği bilgisi de yer almıştı.





Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, 24 Şubat 2021 tarihinde Ankara Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Pursaklar Sevgi Evi’ne teslim edilen Ezidi kız çocuğu, yaklaşık 3 ay sonra, hafta sonları terör örgütü IŞİD mensubu aileye gönderilmeye başlanmıştı.





Avukatların da eline geçen belgeye göre, kız çocuğu, 21 Haziran 2022 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın onayı ile koruma kararı kaldırılarak Pursaklar Sevgi Evi görevlileri tarafından “teslim tutanağı” ile IŞİD’li aileye teslim edildi.





Cumhuriyet'in İhlas Haber Ajansı’ndan aktardığı habere göre ise Ankara’da 7 yaşındaki kız çocuğunu Irak’tan kaçırıp Ankara’da bir evde alıkoyduğu iddia edilen terör örgütü IŞİD mensubunun "insan ticareti" suçundan 18 yıla kadar hapis cezası talebi ile yargılandığı dava görüldü.





Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Irak uyruklu sanık Sabah Ali Hüseyin Oruç katılmadı. Mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya taraf olma talebini bakanlığın çocukların korunmasına ilişkin yükümlülüğünün bulunduğu gerekçesiyle kabul etti. Mahkeme heyeti, duruşmada mağdur çocuğun teslim edildiği Ankara Çocuk Evi’nde görevli tanık K.A’yı dinledi.





İDDİANAMEYE DE GEÇTİ

İddianamede, kız çocuğunun Sabah Ali Hüseyin Oruç’un kardeşi tarafından Irak’ta terör örgütü IŞİD kontrolündeki bir yetimhaneden para karşılığı satın alındığı, şüphelinin kardeşinin ölümünün ardından mağdur çocuğu yetimhaneye geri vermediği veya Irak yetkili makamlarına teslim etmediği bilgisine yer verildi. Hazırlanan iddianamede, mağdur çocuğun hakkındaki koruma kararı kaldırılarak, ‘annesi’ olarak görülen Saibe Adnan Halid Mula’ya teslim edildiği belirtildi.