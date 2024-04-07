Biden'dan Gazze'de ateşkes için baskı!

ABD yönetimi bu hafta sonu Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak ateşkes görüşmelerinden sonuç alınabilmesi için taraflara yoğun baskı uygulamaya başladı. Hafta içerisinde Başbakan Netanyahu ile görüşen Biden, Gazze'ye yardımların artırılması ve ateşkes konularını ele aldı.







Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Biden'ın Netanyahu'ya, bir an önce anlaşmaya varılabilmesi için Kahire'deki müzakerecilerini yetkilendirmesini söylediğini ifade etti.





Euronews'in haberine göre İsmi açıklanmayan bir yetkili ayrıca Başkan Biden'ın kısa süre önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye birer mektup gönderdiğini belirtti.





Biden mektubunda Mısır ve Katar'a 'ateşkes görüşmelerini hızlandırması için Hamas'a baskı yapmaları' çağrısında bulundu.





Netanyahu ile yapılan telefon görüşmesi ve sonra Mısır ve Katar liderlerine gönderilen mektupların ardından ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns de ateşkes görüşmelerinin yapılacağı Kahire'ye gitti.





Görüşülen son ateşkes teklifinde Hamas'ın elinde tuttuğu hasta, yaşlı ve yaralı rehineleri serbest bırakması durumunda altı haftalık ateşkes ilan edilecekti. Ancak görüşmeler haftalardır ilerlemedi.







Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, " Eğer Hamas bu savunmasız rehine kategorisini (hastalar, yaralılar, yaşlılar ve genç kadınlar) serbest bırakmayı kabul etseydi bugün Gazze'de ateşkes olurdu" dedi.