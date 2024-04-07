Samanyolu Haber /Gündem / CHP saat 15:00'te YSK önünde Hatay için toplanacak /07 Nisan 2024 10:39

CHP saat 15:00'te YSK önünde Hatay için toplanacak

CHP lideri Özgür Özel, Hatay'da YSK kararı belli olmadan AKP'li adaya mazbata verilmesinin eleştirerek, "Yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız" dedi

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Özel, X hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum."

NE OLMUŞTU?
CHP, Hatay'da İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye başkanı adayı AKP'li Mehmet Öntürk'e verme kararına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapmıştı.
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