Samanyolu Haber /Gündem / Eski Bakandan AKP'ye seçim eleştirisi /07 Nisan 2024 10:35

Eski Bakandan AKP'ye seçim eleştirisi

Sandıkta ağır darbe alan AKP'de sular durulmuyor. Eski Bakan ve AKP Milletvekili Faruk Çelik, aday olabilmek için her yolu deneyenlerin, seçim mağlubiyetini ekonomiye bağlamalarını, sorumluluktan kaçmak olarak nitelendirdi. Yerel seçimlerdeki başarısızlığın faturasının ekonomik nedenlere bağlanmasını eleştirdi.

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Eski Bakan ve AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, yerel seçim sonuçlarını ekonomik nedenlerle ilişkilendirmenin sorumluluktan kaçmak olduğunu vurguladı. Çelik, yereldeki başarısızlığın ekonomik gerekçelere dayandırılmasını eleştirdi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, AKP'nin yerel seçimlerdeki başarısızlığının faturasının ekonomik nedenlere bağlanmasını eleştirdi. Çelik, "Adaylık için her yolu meşru görenler, seçimlerden sonra kişisel sorumluluktan kaçarak sonuçları ekonomik gerekçelere bağlayabiliyorlar.

Yereldeki mağlubiyeti sadece genel siyaset ve ekonomik gelişmelere bağlamak, öncelikle yerelde yapılması gereken özeleştiriye kaçmaktır.

Ayrıca, sadece 10 ay önce Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı seçim zaferini göz ardı etmek haksızlıktır." şeklinde konuştu.

AKP'nin güçlü olduğu illerde dahi seçimlerin kaybedilmesi sonrasında ekonomik durgunluğun seçim sonuçlarını etkilediği iddia edilmişti.
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