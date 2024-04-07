Suç sayısında endişe verici artış; Almanya'da neler oluyor?

Almanya'da polis kayıtlarına göre 2023 yılında işlenen suç sayısı bir önceki seneye kıyasla yüzde 5,5 artarak 5,94 milyon oldu. Polis istatistiklerine göre, kaydedilen suçların yüzde 58,4'ü aydınlatıldı.







"Welt am Sonntag" gazetesinin yayımladığı suç istatistikleri önümüzdeki Salı günü İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından resmen kamuoyuna açıklanacak.





Gazetenin yayımladığı verilere göre, Almanya'da 2023'te şiddet suçlarının sayısı 214 bini geçerek son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.





Tehlikeli ve ciddi yaralama vakalarının sayısı geçen yıl yüzde 6,8 artarak 154 bin 541 oldu. Bu, şimdiye kadarki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.





Hırsızlık sayısı yüzde 17'lik artışla 44 bin 857 olurken, bıçaklı saldırıların sayısı yüzde 10'a yakın artış göstererek 8 bin 951'e yükseldi.





Cinayet, taksirle ve taammüden öldürme sayısı yüzde 2'lik artışla 2 bin 282'ye çıkarken tecavüz, cinsel istismar ve cinsel saldırı sayısı da yüzde 2,4 yükselerek 12 bin 186 oldu.





Haneye tecavüz vakalarının sayısı ise yüzde 18,1 artarak 77 bin 819 oldu. Bu kategoride en yüksek vaka 8 bin 323 ile başkent Berlin'de kaydedildi. Berlin'deki haneye tecavüz vakaları bir yılda yüzde 35,2 artış gösterdi.





Polis kayıtlarına göre, 2023'te şüpheli sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,3 artarak 2 milyon 246 bin oldu. Welt am Sonntag, bu kişilerin yaklaşık yüzde 41'inin Alman vatandaşı olmadığını belirtti. Alman vatandaşı olmayan şüphelilerin sayısının geçen yıl yüzde 18 arttığı bildirilen haberde, söz konusu kişilerin 400 binden fazlasının sığınmacı olduğu ve bunun da yüzde 29,8'lik bir artışa işaret ettiği aktarıldı.





"Sorunlar artık yumruklarla çözülüyor"

Suç sayısının 2023'te yüzde 3,4 arttığı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin İçişleri Bakanı Herbert Reul, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, toplumun ruh hâlinin değiştiğini söyledi.





Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Reul, "Sorunlar artık kelimelerden ziyade yumruklarla çözülüyor" ifadesini kullandı.





"Fünyenin boyu kısaldı" diyen Reul, sorunların çok daha kısa sürede bir şiddet olayına dönüşür hâle geldiğine işaret etti. Savaşların ve krizlerin insanların ruh hâlini olumsuz etkilediğini ifade eden Reul, toplumun "büyük bir barut fıçısı gibi" olduğunu söyledi.





Almanya'da suç sayıları yıllarca kaydedilen düşüşün ardından 2022'de yeniden yükselmişti. 2022 yılındaki suç sayısı, 2021'e kıyasla yüzde 11,5'lik artışla 5,63 milyon olmuştu. Ancak bu artışın başlıca nedeni, korona önlemlerinin kaldırılması olarak görülmüştü. Pandemideki kısıtlamalar nedeniyle birçok işletmenin kapalı olduğu ve insanların daha az bir araya geldiği 2020 ve 2021 yıllarında suç imkânı da azalmıştı.





Welt am Sonntag, 2023'te suç sayısının pandemi öncesi dönemdeki 2019 yılına kıyasla yüzde 9,3 arttığını belirtti.





Gazeteye konuşan Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Daniela Behrens, şiddet suçlarındaki artışın artık sadece pandemi sonrası etkilerle açıklanamayacak boyutta olduğuna dikkat çekti. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, akla yatkın sebepler arasında enflasyon, pandemi sonrası artan hareketlilik ve göç gibi faktörler bulunduğunu savundu.