Biden'dan Tayvan açıklaması: 'Desteklemiyoruz'

ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan’da bugün gerçekleştirilen seçimlerin ardından açıklama yaptı.







Çin ile egemenlik ihtilafında olan Tayvan’da seçimleri bağımsızlık yanlısı Lai Ching-te’nin kazanmasının ardından Biden, "Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemiyoruz” dedi.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise seçimlerin ardından ilk sonuçlara göre zafer elde eden Lai Ching-te'yi kutladı.





Blinken, ABD’nin boğazlar arası barış ve istikrarın korunması ile farklılıkların barışçıl yollarla çözülmesi konusunda kararlı olduğunu söyledi.





Blinken ayrıca, ABD’nin tek Çin politikası ile tutarlı bir şekilde Lai ve Tayvan'daki tüm parti liderleriyle uzun süredir devam eden resmi ilişkilerini ilerletmek için çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.