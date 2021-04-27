Samanyolu Haber /Politika / Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklaması sonrası TBMM'de yeni karar /27 Nisan 2021 22:03

Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklaması sonrası TBMM'de yeni karar

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin ardından TBMM'de söz konusu kararın kınanması ve reddedilmesine ilişkin bir bildirinin kabul edildiği belirtildi.

SHABER3.COM

TBMM Genel Kurulunda, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin kınanması ve reddedilmesine ilişkin bildiri kabul edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzasıyla, Meclis Genel Kurul'unda okunan Başkanlık bildirisinde, ABD Başkanı Joe Biden'in 24 Nisan 20221 tarihli açıklamasıyla, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplendiği ifade edildi.

Bildiride, "soykırım" iddiası "tarihin tahrifi" ve "iftira" olarak nitelenirken, "Bu iftirayı en güçlü şekilde reddediyoruz. Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlâken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı'nın yaptığı açıklama, nezdimizde yok hükmündedir" denildi.

ABD Başkanı Biden'ın "soykırım" açıklamasına yanıt, dün TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzasıyla hazırlanan başkanlık tezkeresiyle verildi.

"Ermeni lobilerinin iddiaları"

Bildiride, Biden'ın 24 Nisan'da yaptığı açıklamayla 1915 Olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplendiği ifade edilerek, bu açıklamanın TBMM tarafından "esefle ve şiddetle" kınandığı kaydedildi.

Bildiride, Biden, kararından geri dönmeye çağrıldı:

"Bu çerçevede, Başkan Joe Biden'ı, tarihî gerçeklerle bağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu hatalı açıklamasını değiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere bölge halkları için barış, istikrar ve güven içinde yaşama çabalarını desteklemeye ve ikili ilişkilerimiz üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz etkiler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz. 101'inci açılış yıldönümünü gururla idrak etmekte olduğumuz TBMM, kimden ve nereden gelirse gelsin aziz milletimize ve ülkemize yönelik her türlü haksız söylem ve davranış karşısında milli onurumuzdan, bağımsızlığımızdan ve her safhasıyla iftihar ettiğimiz tarihimizden yana tavır almayı sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir."

TBMM kararı olacak

1915 olaylarının "soykırım olarak tanımlanabilmesi için gereken hiçbir koşulu taşımadığı ifade edilen bildiride, Biden'in açıklamasının hakları kutuplaştırmak, radikal-aşırıcı çevrelerin gündemini desteklemekten başka bir işe yaramayacağı vurgulandı.

ABD Başkanı Biden'ın "soykırım" açıklamasının kınanması, reddedilmesi ve yok hükmünde sayılmasına ilişkin bildiri, Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra TBMM kararı haline gelecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklaması sonrası... Sonraki Haber >>

İnfak Ayı: Ramazan

İnfak Ayı: Ramazan

Almanya'yı şok eden görüntü

Almanya'yı şok eden görüntü

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

İstanbul’da ekmek kavgası

İstanbul’da ekmek kavgası

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:02:05