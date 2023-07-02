Bilanço ağırlaşıyor; Şanzelize Caddesi tahliye edildi

TR724'te yer alan habere göre Fransa’da tansiyon her geçen gün daha da artıyor. 27 Haziran’da Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu öldürülmesinin ardından birçok kentte düzenlenen protestolar 5. gününe girdi. Protestolarda şu ana kadar 2000’e yakın kişi gözaltına alındı, 200’den fazla polis memuru da yaralandı. Yüzlerce kamu binası yakıldı, yine yüzlerce iş yeri yağmalandı. Çıkan olaylarda bir kişi de hayatını kaybetti.



BELEDİYE BAŞKANININ EVİ HEDEF ALINDI



L’Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun’ın evi yanan bir araçla hedef alındı. Belediye Başkanı Jeanbrun, evine alev alan bir araçla girildiğini söyledi. Jeanbrun, “Eşim ve çocuklarım şokta ve yaralandılar. Katiller.” ifadesini kullandı.



ŞANZELİZE CADDESİ TAHLİYE EDİLDİ



Fransız polisi, protestolarda Paris başta olmak üzere birçok kentte yaşanan talan ve yağma olayları üzerine güvenlik önlemlerini artırdı. Kolluk kuvvetleri Paris’in en işlek caddesi Şanzelize’den turistler dahil herkesi tahliye etti. Ünlü caddede bulunan restoran ve mağazalar tahliye kararı sonrası kepenklerini indirmek zorunda kaldı.



PROTESTOCULAR KAMU BİNALARINI KUNDAKLIYOR



Gece farklı kentlerde yaklaşık 1.400 araç ateşe verildi. 200’den fazla bina kundaklandı. Kamusal alanda 2 bin 560 noktada kundaklama yapıldığı açıklandı. En az 30 polis karakolu ve 11 jandarma karakolu saldırıya uğradı.



Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, protestolar nedeniyle bu gece de 45 bin polis ve jandarmanın görev alacağını söyledi. Lyon ve Marsilya kentlerinde daha fazla kolluk kuvvetinin görev alacağına işaret eden Darmanin, gözaltına aldıkları 2 bin kişinin ortalama yaşının 17 olduğunu ifade etti.



EBEVEYNLERE CEZA TEHDİDİ



Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, aileleri hedef aldı. Ebeveynlerin yaşanan olaylarda sorumluluklarının bulunduğuna işaret eden Dupond-Moretti, “(17 yaş altı) Çocuklarıyla ilgilenmeyen, onları, nereye gideceklerini bilerek geceleri dışarıya bırakan ebeveynler, 2 yıl hapis ila 30 bin avro para cezası ile karşı karşıya kalacaklar. Yani 13, 14, 15, 16 veya 17 yaşındasın, evdesin ve Snapchat’e bir şeyler gönderdin, hesabın silinecek ve tespit edilip cezalandırılacaksın. Kesinlikle tekrar sakinleşmemiz gerekiyor, bu kadar yeter. Artık dayanması zor.” diye konuştu.