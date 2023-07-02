Samanyolu Haber /Gündem / Tatil sonrası ilk pazartesi için yağış uyarısı /02 Temmuz 2023 11:46

Tatil sonrası ilk pazartesi için yağış uyarısı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurtta bugün güneşli bir hava hakim olacak. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrasında ilk iş günü olan yarın ise yerel olarak yağmur bekleniyor.

SHABER3.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 günlük bayram tatili sonrasındaki ilk iş günlerine dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji’nin son verilerine göre bugün tüm yurtta açık bir hava beklenirken yarın Trakya’da ve Batı Karadeniz’de sağanak yağışlar bekleniyor.

TRAKYA İÇİN SAĞANAK UYARISI

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne çevreleri ve Kırklareli’nin kuzeybatı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
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