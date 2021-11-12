Samanyolu Haber /Gündem / Bild'e göre AB'nin Erdoğan'a baskısı sonuç getirdi /12 Kasım 2021 17:43

Bild'e göre AB'nin Erdoğan'a baskısı sonuç getirdi

Türkiye resmi olarak Iraklı, Suriyeli ve Yemenlilerin Türkiye'den havayolu ile Belarus'a gitmesini durdurdu. Alman tabloid gazetesi Bild, "Türkiye 180 derece fikir değiştirdi" yorumunu yaptı.

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Belarus-Polonya sınırında yaşanan mülteci gerilimi devam ederken Türkiye’nin Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının uçakla Belarus’a gitmesini engelleme kararı Avrupa’da gündem oldu.

Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, Türkiye’nin aldığı karara geniş yer ayırdı. Bild’in internet sitesinde manşetlere çıkan gelişmede AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Belarus lideri Lukaşenko’nun fotoğrafı kullanılırken, “Mültecilerin İstanbul rotası kapandı” ifadesi kullanıldı.

 

Makalede, “Mültecilerin yarısından fazlasının İstanbul’dan Minsk’e uçuşlarla geldiği tahmin ediliyor. Türkiye’den 180 derece dönüş. Erdoğan mültecilerin ana rotasını kapattı” ifadesi kullanıldı.

Türk Hava Yolları’nın da benzer bir karar aldığını ve Belavia’nın da buna uyduğunu yazan gazete, “Daha kolay açıklamak için Türkiye hükümetinin aldığı basit bir siyasi karar ile Belarus’a giden mültecilerin ana rotası kapatıldı. Görünüşe göre son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Avrupa’dan siyasi baskıların bir etkisi oldu” yorumunu yaptı.

Türkiye ile Belarus arasında haftada 14 THY ve 16 Belavia uçuşu olduğunu yazan Bild, Iraklıların ve Yemenlilerin Minsk’e gitmek için bu uçuşları tercih ettiğini öne sürdü.

Gazete, mültecilerin Şam’dan Minsk’e gitmeye başladığını yazdı. Bu sabah dört saatlik bir yolculuk ile yaklaşık 160 mültecinin Minsk’e gittiğini öne süren Bild, Suriye lideri Esad’la bağlantısı olan Cham Wings’e ait uçakların kullanıldığını yazdı.
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