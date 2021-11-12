Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Küçük'ten AKP'ye uyarı: Böyle giderse işler zorlaşacak! /12 Kasım 2021 16:58

Yandaş Küçük'ten AKP'ye uyarı: Böyle giderse işler zorlaşacak!

Yandaş yazar Cem Küçük'ten iktidara ekonomi uyarısı geldi. Küçük, Türk Lirası'nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybı nedeniyle iktidara "Böyle giderse işler zorlaşacak" uyarısı yaptı.

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İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, döviz kurunda yaşanan dalgalanma üzerinden iktidara kendi deyimiyle 'dostane' olarak uyarıda bulundu.

Bugünkü "Baylar bayanlar, doları durdurun yoksa…" başlıklı yazısında dolar/TL kurunun 9.97'ye ulaştığına dikkat çeken Küçük, "Ülkemizde elektrikten doğalgaza, ilaçtan kozmetiğe kadar birçok ürün ithal. Bu da fiyatların artması anlamına geliyor. İki sene önce 4 bin TL fena bir maaş değildi. Şimdi ise iki sene öncenin 2 bin TL’si gibi" dedi.

Döviz arttığında cari açığın kapanmasına etki ettiğini ancak halktaki algının böyle olmadığının altını çizen Küçük, "fakirleştik” söyleminin kulaktan kulağa yayıldığını belirterek şöyle yazdı:

"Hükûmet memurlara son iki yılda yüzde 30 ila 40 arası zam verdi. Görece memur maaşları daha iyi. Ama özel sektör maaşları iyi değil. 

Asgari ücrete verilecek zam önemli. En az 4 bin TL, belki daha fazla olması bu bakımdan önemli. Maaşlara yapılan zamlar dövizin yükselmesiyle değersizleşiyorsa yapılan zammın bir anlamı kalmıyor.

İşin bir diğer yanı da psikoloji. Ekonominin psikolojik etkileri de fazla. Dövizin yükselmesi halk üzerinde hep olumsuz etki yapmıştır. O yüzden dövizin düşmesi, düşmüyorsa sabit kalması önemli. Elbette serbest piyasadayız. Döviz devlet eliyle durdurulamaz. 

Şayet döviz böyle artmaya devam ederse işler hükûmet açısından zorlaşacak. Bu tür eleştirileri bizler gibi hükûmeti destekleyen yazarların dostane uyarısı olarak görün lütfen. Kamuoyu önünde tartışılmayan ya da dile getirilmeyen her sıkıntı ileride insanı tüketir. 

Dış politikada önemli işler yapan, askerî anlamda gelişen, savunma sanayiinde göz dolduran hükûmetimizin başı halk nezdinde ağrımasın."
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