Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal yardım isteyenler AKP'ye üye yapılıyor /12 Kasım 2021 16:47

Sosyal yardım isteyenler AKP'ye üye yapılıyor

Diyarbakır’da AKP’nin mahalle temsilcisi olduğunu belirten Şehmuz Bozkuş, sosyal yardım için başvuranları AKP’ye üye yaptığını kabul etti. Emlak ofisini 'yardım ofisi' adı altında AKP’nin temsilciliğine çeviren Bozkuş, "Yaklaşık 500 ila 600’e yakın kişiyi üye yaptım" şeklinde konuştu.

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Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde kendisini AKP Mahalle Temsilcisi Başkanı olarak tanıtan Şehmuz Bozkuş, ihtiyaç sahibi yurttaşları ‘sosyal yardım’ adı altında AKP’ye üye yaptığını itiraf etti.

Mezopotamya Ajansı’ndan Ergin Çağlar’ın haberine göre, mahallede işlettiği emlak ofisini ‘yardım ofisi’ adı altında AKP’nin temsilciliğine çeviren Bozkuş, yardım başvurusunda bulunanlara bilgi vermeden AKP’ye üye yapıyor. Sadece yardım için başvuran halk, daha sonra AKP’ye üye yapıldıklarını öğrendi.

‘AKP HUZUREVLERİ TEMSİLCİSİ’ 

İddialara üzerine konuşan Şehmuz Bozkuş, kendisini AKP Huzurevleri Temsilcisi olarak tanıttı. Yardım için kendilerine başvuranların AKP’ye üye yaptığını itiraf eden Bozkuş, 2001-2007 yılları arasında da aynı şekilde halkı AKP’ye üye yaptığını söyledi. Aynı çalışmaya tekrar başladığını aktaran Bozkuş, şu ifadelere kullandı:

YAKLAŞIK 600 KİŞİYİ ÜYE YAPTIM 

“Ben AKP tarafından mahalle temsilcisi seçildim. Buraya gelerek benim başkanlığıma üye oluyorlar, AKP’ye üye oluyorlar. Bana üye olduktan sonra ben mecbur onlara sahip çıkıyorum. Sosyal yardımdan ne geliyorsa, o yardımları yapıyoruz. Gıda, kömür, giyim, kira yardımı gibi birçok yardımlar yapılıyor. Yaklaşık 500 ila 600’e yakın kişiyi üye yaptım. Ben yardımları almaya gelenlere ‘Bana üye olun, gerekeni ben yaparım’ diyorum, her şeyi anlatıyorum.”

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN AKP ÜYELİĞİNDEN HABERİ YOK 

O esnada yardım için sıra bekleyen kadınlar ise AKP’ye üye yapıldıklarına dair bilgilerinin olmadığını söyledi. İsimlerini vermek istemeyen kadınlar, “Biz de üye olup olmadığımızı bilmiyoruz. Bundan haberimiz yok. Biz sadece kömür yardımı için geldik. Aslında nasıl bir yardım yaptıklarını biz de bilmiyoruz” dedi.
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