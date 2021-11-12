Samanyolu Haber /Gündem / 19 dokunulmazlık dosyası daha TBMM'de /12 Kasım 2021 17:52

19 dokunulmazlık dosyası daha TBMM'de

HDP'li 15, DBP'li 1 milletvekiline ait 19 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu. Son dosyalar ile birlikte toplam dokunulmazlık dosya sayısı 1.387 oldu.

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HDP’den 15, Demokratik Bölgeler Partisi’nden (DBP) bir olmak üzere 16 milletvekiline ait toplam 19 dokunulmazlık dosyası, Meclis başkanlığına sunuldu.

TOPLAM 1.387 DOSYA VAR 

Hakkında dosya bulunan vekiller şöyle: HDP’li Ağrı Milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir, Berdan Öztürk, Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Mehmet Rüştü Tiryaki, Dersim Dağ, Mardin Milletvekili Ebru Günay, Van Milletvekili Murat Sarısaç, Şırnak Milletvekilleri Hasan Özgüneş, Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Muş Milletvekili Sevin Coşkun, Hakkari Milletvekili Said Dede, Gaziantep Milletvekili Mahmut Doğrul ve DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz.

Dosyalar incelemenin ardından Adalet-Anayasa Karma Komisyonu’na havale edilecek. Meclis’e gelen son dosyalarla toplam dokunulmazlık dosya sayısı 1.387’ye çıktı.

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