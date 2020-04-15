Samanyolu Haber /Gündem / Bilim insanlarını şaşırtan Korona araştırması /15 Nisan 2020 09:26

Bilim insanlarını şaşırtan Korona araştırması

ABD'de yapılan bir araştırma tüberküloz (verem) aşısı olarak da bilinen BCG'yi kullanan ülkelerde Koronavirüs'e bağlı ölüm sayısının diğer ülkelere göre daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

SHABER3.COM

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında can kaybı 125 bini geçerken, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) saygın kurumlardan biri olan Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada Covid-19 ile ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırmayı yürüten bilim insanları yüzyıllardır kullanılan Bacillus Calmette-Guérin isimli verem aşısını kullanan ülkelerde corona virüsüne bağlı ölüm oranlarının daha düşük olduğunu açıkladı.

BCG'Yİ KULLANAN ÜLKELERDE ÖLÜM ORANI DAHA AZ

Araştırmayı yürüten uzmanlar, “Dünya çapında Koronavirüs'e karşı önlem stratejisi ve tedavi yöntemi olarak verem aşısı BCG’yi kullanan ülkelerde ölüm oranı 5,8 kat daha az. BCG’nin kullanımını inceleyip bunu ülkelerdeki Covid-19 oranlarına yaydığımızda ortaya bu sonuç çıktı.” ifadesini kullandı.

İlk olarak 1921 yılında insanlar üzerinde kullanılmaya başlanan ve veremle mücadelede büyük bir önemi olan aşının üzerinde Covid-19 ile mücadele için geliştirmeler yapılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü bu hafta yaptıkları açıklamada, BCG aşısının Koronavirüs'e doğrudan etki ettiğine dair bir sonuç çıkarılmaması gerektiğini duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bilim insanlarını şaşırtan Korona araştırması Sonraki Haber >>

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

Türkiye'nin Maldivleri'nde iş makineleri!

Türkiye'nin Maldivleri'nde iş makineleri!

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Babacan: Son 48 saatte yaşananlar bu sistemin Türkiye'yi yönetemediğini gösterdi

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Benzin istasyonuna daldı

Benzin istasyonuna daldı

Brezilya'da mini tsunami

Brezilya'da mini tsunami

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Ne yaptığı anlaşılmadı

Ne yaptığı anlaşılmadı

Yangını söndürmek için benzin döktüler

Yangını söndürmek için benzin döktüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:42:45