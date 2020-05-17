Bilim Kurulu üyesinden virüs açıklaması

Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden yapılan bir araştırma için Kara, "25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor" dedi.





Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları akademisyeni ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle, corona virüsü (Covid-19) bulaşında azalma olduğunun yapılan araştırmalarla kanıtlandığını söyledi.





“BİR DERECE YÜKSELME YÜZDE 3.1 AZALMA SAĞLIYOR”





Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yapılan ‘Hava Sıcaklığının Covid-19'a Etkisi' isimli araştırmanın zamana bağlı olarak değişimini gösteren, hatta 2021 tahminlerini de içeren görseli paylaşan Kara, şu açıklamaları yaptı:





* Harvard ve MIT’den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi.





* Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz.





* Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor.