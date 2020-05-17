Samanyolu Haber /Sağlık / Bilim Kurulu üyesinden virüs açıklaması /17 Mayıs 2020 19:20

Bilim Kurulu üyesinden virüs açıklaması

Kuzey yarım kürede hava sıcaklıkları yükselirken corona virüsü salgınıyla ilgili herkesin merak ettiği soruya Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yanıt verdi.

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Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden yapılan bir araştırma için Kara, "25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları akademisyeni ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle, corona virüsü (Covid-19) bulaşında azalma olduğunun yapılan araştırmalarla kanıtlandığını söyledi.

“BİR DERECE YÜKSELME YÜZDE 3.1 AZALMA SAĞLIYOR”

Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yapılan ‘Hava Sıcaklığının Covid-19'a Etkisi' isimli araştırmanın zamana bağlı olarak değişimini gösteren, hatta 2021 tahminlerini de içeren görseli paylaşan Kara, şu açıklamaları yaptı:

* Harvard ve MIT’den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi.

* Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz.

* Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor.
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