Samanyolu Haber /Dünya / Bilirkişi raporu: Ülkücü Hareket, anayasaya aykırı /23 Eylül 2021 11:42

Bilirkişi raporu: Ülkücü Hareket, anayasaya aykırı

Almanya'da Meclis bünyesinde hazırlanan bir rapora göre ülkede faaliyet gösteren Ülkücü Hareket, "Anayasa’ya aykırı hedefleri" şiddetle hayata geçirmek istiyor. Sol Parti, bir kez daha örgütün yasaklanmasını talep etti.

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Almanya'da Federal Meclis'in Bilimsel Hizmet birimi tarafından ülkedeki Ülkücü Hareket ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, Ülkücü Hareket'in yasaklanması için uzun süredir girişimlerde bulunan muhalefetteki Sol Parti'nin beklentisini arttırdı. Tagesspiegel gazetesinin ilgili haberinde, söz konusu raporda aşırı sağcı Türkler hakkında "Anayasaya aykırı hedefleri kavgacı ve saldırgan bir biçimde hayata geçirmek istiyorlar" ifadesi kullanılıyor. Bu itham, doğruluğu hukuken onaylandığı takdirde Almanya'da bir örgütün kapatılması için yeterli sayılıyor.

10 Eylül'de sunulan bilirkişi raporunda ayrıca herhangi bir örgütün yasaklanmasına sebep olan nedenler sayılırken ilgili yasada yer alan, "Bir derneğin amacı ya da faaliyetleri halklar arası diyaloğa ağır, ciddi ve kalıcı bir biçimde zarar vermek" maddesine de atıfta bulunuldu.

Sol Parti: Hükümet başını kuma gömmekten vazgeçsin

Sol Parti'nin Federal Meclis milletvekillerinden Helin Evrim Sommer, Ülkücü Hareket'in atıfta bulunulan maddedeki suçları işlediğini dile getirerek daha önce aynı madde üzerinden yasaklanan İslamcı derneklere dikkat çekti.

"Federal Hükümet, Almanya'daki organize Türk aşırı sağcılığına karşı başını kuma gömme siyasetini sona erdirmelidir" diyen

Sommer, geçen yıl meclisteki tüm partilerin destek verdiği Almanya'daki Ülkücü Hareket'in yasaklanması kararını, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in görmezden gelemeyeceğini ifade etti.

Sommer ayrıca, "Acilen Almanya'daki Bozkurtların çatı örgütlerine yönelik bir yasaklama kararı çıkarılmalıdır" diye konuştu.

Federal hükümeti "kendi meclisinin kararlarını, Türkiye hükümetiyle olan ilişkilerine feda etme politikası" güttüğünü savunan Sommer, "Almanya'daki Ülkücülerin en önemli çatı örgütleri" olarak nitelendirdiği, Avrupa Türk İslam Kültür Birliği (ATİB) ile Avrupa Türk Kültür Dernekleri Birliği'nin (ATB) derhal yasaklanarak faaliyetlerine son verilmesini istedi.
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